Oklahomas nest største by, Tulsa, har nå startet opp et nytt program for å gjøre seg attraktiv og lokke til seg nye innbyggere.

De tilbyr folk som flytter til byen 10.000 dollar, eller 89.000 kroner. Men haken i avtalen er at du ikke kan jobbe der.

Sammen med stiftelsen George Kaiser Family, som punger ut penger til folk som flytter til Tulsa, har byen annonsert en intensivpakke - rettet mot eksterne arbeidstakere, skriver Forbes.

– Tulsa er en sjenerøs og innbydende by, og gjennom denne innsatsen håper vi å kunne trekke til oss arbeidstakere som kan utfylle vår talentfulle arbeidskraft, sier administrerende direktør Ken Levit for stiftelsen George Kaiser Family.

Internasjonal anerkjennelse

I løpet av de siste ti årene har stiftelsen jobbet med mange partnere og har sørget for at over 1000 unge mennesker har flyttet til Tulsa.

Avtalen inkluderer 2500 dollar for flyttekostnader, et månedlig stipend på 500 dollar, samt 1500 dollar i bonus når du har bodd 12 måneder i byen.

Men for å kvalifisere deg er du altså nødt til å jobbe utenfor Tulsa.

– Tulsa får internasjonal anerkjennelse for bruk av moderne teknologi for å gi et bedre tilbud til innbyggerne. Et av områdene hvor vi ser gode mulighet er at vi kan være hjemstedet til eksterne arbeidstakere, sier Tulsas borgermester GT Bynum.

Lave levekostnader

Borgermesteren mener Tulsa har et konkurransefortrinn, da dette er en by med høy livskvalitet kombinert med forholdsvis lave levekostnader.

– Vi har infrastrukturen og samfunnet på plass for at eksterne arbeidstakere skal kunne trives her, sier borgermesteren.

Det er ikke første gang byer og stater har tilbudt penger for å lokke til seg innflyttere. Også Burlington, den største byen i Vermont, rullet ut et lignende program i juni.

Men det som gjør Tulsas program unikt, er fokuset på eksterne arbeidstakere.

Eksterne arbeidstakere er et voksende segment av arbeidsstyrken. Ifølge en oppsummeringsrapport fra 2018 hadde 63 prosent av de undersøkte selskapene minst en ansatt på som pendlet, og ledere i disse selskapene anser at 38 prosent av deres heltidsansatte vil jobbe for det meste eksternt.

De som står bak programmet forventer at noen av dem som går inn på dette programmet ikke vil være fjernarbeidere for alltid. Lederen for stiftelsen opplyser at tanken er at noen etter hvert kan starte egen virksomhet og flytte til Tulsa.

– Det er mange mennesker som vurderer å flytte hit, spesielt folk som bor i byer i nærheten med høyere levekostnader, sier stiftelseslederen.

