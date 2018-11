Ingen mennesker merket vibrasjonene, men det gjorde målestasjonene i New Zealand, Madagaskar, Hawaii og helt opp til Sverige og Norge.

– Dette er veldig underlig. Vi har observert signalene i Norge, men de er så ulike enn de som vi vanligvis registrer, sier Stewen Gibbons, seismolog i Norsar som måler jordskjelv og andre aktiviteter i bakken.

Det var svenske Aftonbladet som først omtalte saken. Raskt etter at vibrasjonene ble registrert den 11. november i år, begynte det i spekuleres i om det var meteoritt som hadde falt ned, eller om en ubåt hadde eksplodert. De har ennå ikke funnet svaret.

– Det er veldig enkle signaler vi har fått inn. Det var ikke sånn at det varslet store vibrasjoner på skjermene her, men de ble generert over en time, dette er veldig forunderlig, sier seismologen til TV 2.

VULKAN? Slik så vibrasjonene ut på Hamar den 11.november. Forskere klarer ikke finne ut hva som skjedde utenfor Madagaskar

– Det var som om vibrasjonene kom pulserende. Det var en enkel kilde som gjorde at målestasjonene registrerte dette, utdyper han.

Registrert utenfor Madagaskar

Episenteret for vibrasjonene har blitt målt til et området utenfor den franske øya Mayotte som ligger mellom Madagaskar og Mosambik.

JORDSKJELV-VIBRASJONER: Dette er målingene fra den det kraftigste jordskjelvet registertrert i Norge. Det skjedde på Jan Mayen tidligere i år. Foto: Norsar.

– Vi klarer ikke helt å tolke hva som har skjedd. Bølgene kom over lang tid, i motsetning til Jordskjelvbølger som kommer systematisk. Først en sterk reaksjon, så etterbølger, så overflatebølger. De vi fikk inn nå, viser bare langsomme bølger over lang tid, forklarer Gibbons.

Seismologen forklarer at de mystiske grafene de fikk inn 11.november gir veldig lite detaljer.

Flytende Magma

Norsar sier de ikke har fått klarhet i hva som har skjedd, men at det mest sannsynligvis er underjordisk vulkan-aktivitet som har ført til at målestasjonene i Hamar gjorde utslag.

– Det vi vet så langt, som jeg også leste i National Geographic i dag, er at det skyldes vulkansk aktivitet. Det kan være flytende magma som flytter seg under bakken, sier Gibbons.

Basert på forskning så langt, skriver magasinet National Geopgraphic at det muligens kan skyldes at det utvikler seg et nytt senter for vulkanaktivitet utenfor øya. Samtidig påpeker det franske firmaet BSRG, som overvåker aktiviteten på øya, at det ikke finnes noe konkret svar ennå.