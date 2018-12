David de Gea er blitt ryktet bort fra Old Trafford den siste tiden, og spanjolens kontrakt gikk opprinnelig ut til sommeren.

Nå har imidlertid Manchester United forlenget spanjolens kontrakt med ett år. Det melder BBC og Sky Sports torsdag.

Klubben hadde nemlig opsjon på å utvide den opprinnelige avtalen med ett år, noe de har valgt å benytte seg av.

De Gea ville ellers stått fritt til å prate med lag utenfor Premier League fra 1. januar.

José Mourinho uttalte seg om den spanske målvaktens kontraktsituasjon etter kampen mot Young Boys tirsdag.

– Jeg vet at agenten hans er glad for å gjøre det spilleren ønsker, og jeg vet også at styret ønsker at han skal bli værende og at de jobber med det. Så forhåpentligvis kommer de til en god konklusjon før eller senere, sa José Mourinho til pressen etter 1-0-seieren over Young Boys tirsdag kveld.

– Han er verdens beste keeper, og dersom våre ambisjoner er å være en stor klubb, en vinnende klubb, så trenger du verdens beste keeper. Du trenger også noen av de beste spillerne i verden, i så måte har vi kun verdens beste keeper.​

David de Gea har nå vært i Manchester United i syv år. Ifølge Sky Sports skal partene også ha vært i samtaler tidligere om en lengre kontraksforlengelse, men disse skal ha stoppet opp. Det er meldt at keeperen krever en avtale på samme nivå som Alexis Sanchez for å bli. Chileneren tjener vanvittige 350 000 pund i uken.