– Han er sesongens store overraskelse

Tottenham gjør det bra på banen om dagen, til tross for stadionproblemer og en lang skadeliste.

Med et godt resultat mot erkerival Arsenal i Nord London-derbyet søndag, vil Tottenham-fansen for alvor begynne å drømme om Champions League-spill også neste sesong.

Ble latterliggjort av fansen

En av de viktigste bidragsyterne den siste tiden har overraskende nok vært Moussa Sissoko.

Det var det få som hadde trodd for bare noen måneder siden, for ikke å snakke om for halvannet år siden. Da hadde Tottenham avsluttet en god sesong på 2. plass bak Chelsea, men franskmannen, som ble kjøpt før sesongen for 30 millioner pund etter et godt EM for Frankrike, hadde spilt en svært perifer rolle i laget.

Tilbake satt Newcastle-fansen og godtet seg over den stive prisen.

Prestasjonene var også langt unna det man kunne forvente, og midtbanespilleren ble gjenstand for både hån og latterliggjøring fra egne- og motstandernes tilhengere.

– Det har vært den verste sesongen min, men for kollektivet var det den klart beste – det er rart, sa Sissoko til L'Equipe.

Forrige sesong ble heller ingen høydare. Sissoko startet 15 kamper i Premier League, men imponerte ikke i noen av dem. Da Frankrike vant VM i sommer, var Sissoko ikke lenger en del av landslaget, og det var mange som trodde at 29-åringen ville dra fra Tottenham før sesongen.

– Aldri vært bedre

Men Tottenhams skadeproblemer har banet vei for Sissoko denne sesongen.

Den allsidige midtbanespilleren startet hjemme mot Cardiff 6. oktober i den 8. runden av Premier League, og siden har han ikke sett seg tilbake. Franskmannen har nå startet seks kamper på rad i Premier League og vunnet fem av dem. Tapet kom mot serieleder Manchester City.

Moussa Sissoko immense again tonight - strong, quick, full of pressing and attacking, helping create the winner with his directness and vision. His driving runs are so difficult to stop. What a turnaround in his #thfc career. #TOTINT — Henry Winter (@henrywinter) 28. november 2018

Ved hjelp av en rekke svært gode prestasjoner blir Sissoko nå hyllet av den samme fansen som latterliggjorde ham, og han har også spilt seg tilbake på det franske landslaget.

Der Tottenham-fansen før sang «Wake me up before you go-go, who needs Bale when you've got Sissoko» med et tykt lag av sarkasme, har sangen nå fått et skjær av alvor i seg.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller kaller det «sesongens store positive overraskelse.»

– Det er ingen andre spillere jeg er blitt så overrasket over denne sesongen. Sissoko har ikke vært på dette nivået her over tid noen gang. Det er ganske utrolig for en spiller som egentlig nærmest ble hånet av egne supportere. Man kan ikke kalle det en renessanse, for han har aldri vært så god, i hvert fall ikke i Premier League. Han var tidvis god i Newcastle, men altfor ujevn.