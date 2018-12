Guri (48) fryktet at tredemølla skulle knekke under henne

Guri Berg Benjaminsen (48) fra Stjørdal var en aktiv og normalvektig person frem til hun begynte å studere som 19-åring. Men siden skulle hun ende opp med å veie 140 kilo.

– Som student spiste jeg usunt, og jeg sluttet å trene. Senere fikk jeg to barn, og etter svangerskapene fortsatte jeg å spise. Etter hvert brydde jeg meg ikke. Jeg tenkte at siden jeg likevel var tykk spilte det ingen rolle om jeg ble større. Jeg gav blaffen fordi det var utopisk å tro at at jeg kunne halvere vekten min, forteller Berg Benjaminsen på God morgen Norge.

Klær var en utfordring

Vekten hennes skapte mange begrensninger i hverdagen. Da hun skulle kjøpe klær, var utvalget svært begrenset.

– Jeg måtte kjøpe det de hadde i min størrelse, pluss-størrelser som er størrelse 54. Dette ble også et problem da jeg hadde slanket meg. Etter 25 år hadde jeg plutselig et hav av valgmuligheter. Jeg skulle ta stilling til hva jeg likte, som fasonger, farger og stil. Dette førte til at jeg måtte ha med meg «kjøpshjelp», venninner som bistod meg med å velge.

Guri har alltid reist mye. Overvekten stoppet henne fra mange opplevelser. Hun var for stor til å sitte i en kajakk, for tung for å ri på elefanter, og vekten stoppet henne fra å dykke og sveve med familien i luftballonger. Total fravær av kondisjon gjorde at fjellturer kun var en drøm.

Vendepunktet

FØR OG ETTER: Guri Berg Benjaminsen viser hvor stor forandringen er. Foto: Privat.

Etter et legebesøk, der legen ville øke doseringen på blodtrykkmedisinen, fant hun ut at nok var nok. Da viste vekten 140 kilo.

– Det var min feil at jeg veide 140 kilo sier Guri.

– Fordi en alltid har et valg, og jeg ble tykk fordi jeg valgte usunt. Jeg valgte sjokolade fremfor frukt, og jeg drakk litervis med sukkerfri brus, legger hun til.

FØR: Slik så hun ut i 2013. Foto: Privat

Guri ville ikke benytte noen superdietter eller bli med i en slankeklubb. På egenhånd laget hun en plan for kosthold og bevegelse. Hun satte seg delmål. Det første hun gjorde var å kutte ut alt sukker og brus. Når hun kjente «suget» etter sukker, hadde hun andre alternativer klar, som grove vafler og fruktsalat. Deretter byttet hun til sunnere matvarer, og hun laget en ukes meny for lunsj og middag.

Som tykk var det vanskelig å bevege seg. Derfor startet hun med å gå på flat mark i 10-15 minutter tre til fire ganger i uken. Etterhvert gikk hun i slakke motbakker, og hun merket at kondisjonen bedret seg og turene ble lengre.