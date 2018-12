Denne roboten kan gi lavere boligpriser

– At vi i løpet av det neste året kommer til å gjøre betydelig kvalitetssikring, HMS-arbeid og oppmåling med en slik robot, det er jeg helt sikker på. Det er ikke noen tvil om at den typen teknologi kommer til å overta kvalitetskontroll for bygging, sier Fritzsønn.

Lavere boligpriser

Prosjektdirektøren anslår at man ved en stor byggeplass vil kunne fjerne en hel HMS-stilling når roboten har overtatt mye av arbeidet med å kvalitetssikre.

– Det tar mye tid å gå rundt og inspisere. Med slik teknologi kan store feil oppdages og unngås tidlig, noe som lett vil kunne spare oss for flere millioner kroner i året, sier Fritzsønn, og fortsetter:

Roboten styres foreløpig ved hjelp av en PlayStation-kontroll. Om ikke lenge skal roboten kjøre rundt på byggeplassen på egen hånd. Foto: TV 2

– Med automatisert oppmåling vil man kunne fjerne mye arbeidstid. Erstatter du en arbeidsoperasjon med en robot, forsvinner selvfølgelig behovet for arbeidskraft til den operasjonen, sier Fritzsønn.

BIM-koordinator Rune Huse Karlstad. Foto: TV 2

BIM-koordinator i AF Gruppen Rune Huse Karlstad, som koordinerer «Bygnings-Informasjons-Modellering», er helt klar på at digitalisering bidrar til å redusere kostnadene i byggebransjen. Han sier det hjelper dem med å bygge raskere og mer effektivt, med høyere kvalitet.

– Man har smartere verktøy og bedre arbeidsgrunnlag enn man tradisjonelt har hatt. Når kostnadene går ned, tror jeg boligprisene vil gå ned sammen med byggeprisene, sier Karlstad.

– Yrkene blir mer interessante

Pasi Aalto ved NTNUs institutt for arkitektur og teknologi sier robotisering i produksjon og på byggeplass er en sentral del av å gjøre byggebransjen mer effektiv. Han forklarer hvordan bruken av BIM har gjort det mulig å bruke datagrunnlaget også til andre oppgaver enn bare prosjekteringen av bygg.

Pasi Aalto er leder for NTNU Wood, og arbeider som universitetslektor ved Institutt for Byggekunst, Historie og Teknologi. Foto: NTNU

– Man finner stadig nye anvendelsesområder i produksjonen, på byggeplass og også i forvaltningen av det ferdige bygget. Det er i dette digitale landskapet at automatisering og robotisering kan skape mer verdi i prosessene, både gjennom sparte kostnader, men også økt kvalitet. Potensialet er stort selv om vi ennå ikke vet hvilke muligheter som utvikles i fremtiden, sier Aalto.

Universitetslektoren mener roboter isolert sett vil kunne erstatte enkelte oppgaver, men synes det er mer spennende å se på helheten, der robotisering, digitalisering og økt kompetanse blant medarbeiderne bidrar til at bedriftene kan finne helt nye løsninger.

– Jeg tror de fleste bedrifter og arbeidstakere heller vil fylle dagen sin med mer interessante oppgaver enn å vandre rundt på byggeplassen med en sjekkliste. Når vi automatiserer de kjedeligste oppgavene, kan vi få opp produktiviteten. Yrkene blir mer interessante, samtidig som de krever mer kompetanse, sier Aalto.

Se video av roboten i aksjon her: (Musikk: Bensound.com):

– Enorm utfordring

Roger Andre Søraa ved NTNU forsker blant annet på automatisering og digitalisering av arbeidskraft. Søraa understreker at digitalisering og automatisering av byggebransjen kan ha enorme konsekvenser for de som blir berørt.

Roger A. Søraa er forsker ved Institutt for Tverrfaglige Kulturstudier (KULT), med en doktorgrad og master i Studier av Teknologi og Samfunn (STS), og en bachelor i Informatikk. Foto: NTNU

– Digitale tvillinger, 3D-printing av hus og murerroboter er bare noen av de mange robotene som blir mer vanlige i byggebransjen fremover. Spesielt er det viktig å tenke på hvilken rolle arbeiderne har i denne overgangen, sier Søraa.

Han mener det vitner om en dårlig styrt prosess dersom et menneske blir arbeidsledig fordi man setter inn en robot. I stedet bør arbeidsgiveren klare å legge til rette for at arbeidstakeren får nye oppgaver å jobbe med.

– Det vil skape en bedre digitaliseringsprosess, enn hvis man bare erstatter mennesker. Her står hele samfunnet overfor en enorm utfordring i årene som kommer, ikke bare byggebransjen.

– Ser du for deg en reduksjon i byggekostnadene som følge av at slike roboter tar over oppgaver som mennesker pleier å utføre?

– Ja, på sikt vil roboter kunne ta over flere arbeidsoppgaver som tidligere var forbeholdt mennesker, og dermed redusere byggekostnadene. Potensielt vil dette kunne føre til billigere boliger, men da er det viktig med god boligpolitikk og målrettede politiske- og næringslivsprosesser som tilrettelegger for implementeringen av slike typer roboter.