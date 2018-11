Skogbrannene som har rast gjennom de nordre delene i California de siste ukene begynte i Butte County, 8. november.

Flere tusen hjem har gått tapt, og minst 85 mennesker har mistet livet. Mange av disse bodde i byen Paradise, som nærmest er utslettet etter brannens herjinger.

1085 sjekker

Dette bestemte 89 år gamle Bob Wilson seg for å gjøre noe med. Tirsdag denne uken tok han med seg en koffert full av sjekker, som alle var øremerket til studenter og ansatte ved Paradise High School.

Det skriver ABC News.

Wilson kommer selv fra sør i California, og har ingen tilknytning til hverken Paradise, eller nabobyen Chico – som var to av de områdene som ble hardest rammet.

– Ville få smilene tilbake

Likevel ønsket han å hjelpe så godt han kunne. Hele 1085 studenter og ansatte mottok tirsdag en sjekk fra den gavmilde gamle mannen.

Ifølge ABC hadde donasjonene en verdi på over åtte millioner norske kroner.

– Jeg hadde det så fint da jeg selv gikk på videregående. Jeg ønsket derfor å gjøre noe for å få smilene deres tilbake, for å gi dem litt frihet og for å få tankene deres bort fra de forferdelige brannene for en liten stund, sa 89-åringen til ABC.

– Det slo meg at jeg kunne gjøre noe, og jeg ville virkelig få det til. Jeg tok kontakt med rektor, og hun ble helt fra seg av lykke, legger Wilson til.

90 prosent mistet hjemmene sine

Rektoren ved skolen forteller til kanalen at selv om Paradise videregående skole overlevde brannen, mistet rundt 90 prosent av studentene hjemmene sine.

– Han kjenner oss ikke en gang... Men dette får hjertet mitt til å smile, fortalte studenten Samanta Pipkin til ABC.

Bob Wilson fortalte studentene at de kunne bruke pengene på hva de ville. Likevel var det mange som ga sjekkene direkte til foreldrene sine, slik at de kunne kjøpe klær og mat.

Tilbake til skolen

Alle skoleelever i byen Paradise har vært borte fra skolen siden skogbrannene brøt ut i begynnelsen av november. Det er forventet at de vil returnere til skolebenken 3. desember.

– Til tross for alt vi har vært gjennom, så vil vi forsikre dere om én ting, og det er at elevene skal bli gjenforent med lærerne sine. Vi har gjort vårt beste, med de midlene vi har uten å risikere sikkerheten til elevene, skrev skolen i en uttalelse til foreldrene, ifølge ABC.