Mandag ble sesongens siste episode av Jakten på kjærligheten sendt på TV 2.

Der møtte programleder Gunhild Dahlberg (43) tre par og en singel bonde. Kristoffer Heldal (30) lyktes dessverre ikke med å finne kjærligheten i årets sesong av programmet.

Det har nå gått to og en halv måned siden siste episode ble spilt inn.

Siden den tid har to Jakten-par avsluttet forholdet.

Les videre for å se både bønder og friere fortelle hvordan det gikk med kjærligheten til slutt.

Jakten-drama

Årets avslutning av Jakten på kjærligheten ble dramatisk og svært overraskende for TV-seerne. Jakten-Gudrun og den danske frieren Thomas Kongstad (41) kom gående hånd i hånd i programmet, stormende forelsket og svært lykkelige.

Nå er Gudrun lettet og glad for at hun har funnet kjærligheten og stråler av lykke.

Det som skjedde i forkant av dette var at Gudrun Austli hadde valgt Vegar Valbø som sin utkårede og tok ham med på kjærlighetstur til Geneve.

FORELSKET: Gudrun og Thomas kysser på Engø gård og er svært forelsket. Foto: Espen Solli/TV 2

Kjemien de to imellom var ikke til stede og dermed ble Vegar vraket til fordel for Gudruns danske frier Thomas.

Romantisk sms

Gudrun sendte en melding som smeltet hjertet til Thomas fullstendig. Thomas skjønte hva Jakten-bonden ville og at Gudrun hadde ombestemt seg.

– Jeg skjønte etterhvert at Thomas og jeg hadde mye mer til felles og jeg kjente at jeg savnet ham. Jeg skjønte at jeg måtte ta kontakt og sendte en sms, sier Gudrun.

– Hva stod det i den Thomas?

– Det tikket inn et bilde av noen planter vi hadde plantet sammen, et bilde av jordbær som jeg elsker, og et bilde av katten til Gudrun. Jeg ble svært overrasket og måtte gå i meg selv og tenke over hva jeg skulle svare. Det endte opp med at jeg ringte henne og vi snakket i timesvis. I samtalen innrømmet Gudrun at hun hadde tatt et feil valg, sier Thomas til TV 2.

Innrømte feil valg

Gudrun la seg flat og innrømmet overfor Thomas at hun hadde tatt feil valg. Thomas hadde uttalt seg tidligere i programmet at han trodde Gudrun hadde valgt feil og at Vegar og Gudrun ikke var en god match.

– På turen med Vegar så skjønte jeg at Vegar og jeg hadde forskjellige interesser. Da jeg kom tilbake til gården etter turen kjente jeg hvem jeg savnet der, sier Gudrun.