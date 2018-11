27 år gamle John Allen Chau ble drept da han skulle besøke verdens mest isolerte folkeslag, sentineleserne, ved indiske North Sentinel Island tidligere i november.

Nå har Chaus familie gitt Washington Post tilgang på misjonærens personlige dagbok.

Trente i årevis

Ifølge dagboken skal han ha brukt årevis på å trene seg opp til å gjennomføre den ulovlige reisen. Målet skal ha vært å konvertere de innfødte til kristendommen, samt lære dem grunnleggende medisinkunnskaper.

Han skal ha vært velkjent med hvor farlig tidligere møter med stammen har vært, og deres motstand mot utenforstående.

Kort tid etter han ankom øya ble han skutt og drept av piler. Indiske myndigheter har enda ikke klart å hente ut etterlevningene etter Chau.

Flere møter med de innfødte

Dagboken beskriver i detalj de siste dagene før de innfødte drepte misjonæren.

16. oktober skal Chau ha betalt fiskere for å kjøre han til øya. Selve reisen skal ha skjedd 14. november, og de skal ha unngått patruljerende båter rundt øyen.

Allerede morgenen etter skal Chau ha møtt flere kvinner fra stammen, og kort tid etter skal menn med bil og bue ha troppet frem.

– Mitt navn er John. Jeg elsker dere, og Jesus elsker dere, skal han ha ropt før han trakk seg tilbak.

Dagen etter skal han ha rodd i kajakk ut til øyen og gitt de innfødte gaver, blant annet fisk, sakser og tau. Da skal han ha blitt skutt på, og bibelen hans skal ha blitt penetrert av en pil.

– Herre, er dette Satans siste festning, der ingen har hørt ditt navn, skriver han i dagboken.

Tredje dag skal han ha vært overbevist at han skulle dø. Da fiskerne kom tilbake neste dag så de at stammemedlemmene hadde tatt livet av misjonæren.

Har skapt debatt

Ifølge avisen har misjonærens dødsfall skapt debatt i USAs evangeliske miljø, som er splittet i synet på om han var en martyr, en idiot eller led av et Messias-kompleks.

– Gud, jeg vil ikke dø. Hvem vil ta min plass om jeg gjør det? skrev han i dagboken sin kort tid før han ankom øya, ifølge avisen.

Chau besøkte også området nær øya i 2016, og har senere fortalt at han brukte reisen på å planlegge et fremtidig besøk til den forbudte øya. Til en venn fortalte han samme år at han prøvde å unngå romantiske forhold på grunn av den planlagte reisen.

– Han visste hvor farlig det var. Han ville ikke at noen skulle sørge om noe gikk galt. Han var bevisst på hva han gjorde, og at det ikke akkurat var lovlig, sier John Middleton Ramsey, som kjente Chau.