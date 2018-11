En 78 år gammel mann sitter fengslet i Texas. Han kan være en av de aller verste seriemorderne i USAs historie.

Samuel Little har innrømmet at han står bak 90 drap. FBI jobber med å verifisere historiene hans, og har så langt knyttet ham til 34 drap, skriver de i en rapport.

Dømt for tre drap

Littles kriminelle karriere begynte i 1956. Det begynte med butikktyveri, svindel, narkotika og innbrudd. Lovbruddene ble mer og mer alvorlige, men etterforskerne har ikke full oversikt over handlingene hans enda.

Selv om han ble mistenkt for å ha drept kvinner i Mississippi og Florida på 80-tallet, greide Little å sno seg unna myndighetene. Rundt samme tid sonet han for å vold mot kvinner.

Det var først i 2012 – 56 år etter han startet sin kriminelle karriere – at han ble tatt og videre dømt for drap. Egentlig skulle politiet hente Little, som bodde på et hospits for hjemløse, på grunn av en narkotikaforbrytelse. Det var da de virkelig mørke sidene til Little begynte å komme fram i lyset.

Da politiet tok DNA-prøver greide de å knytte han til tre drap i perioden mellom 1987 og 1989. Alle ofrene var prostituerte som var blitt slått og kvalt til døde. Kroppene var dumpet i et smau, en container og i en garasje. Han ble dømt for drapene i 2014.

Hevder å ha drept 90

Men det var først da FBI la Littles DNA-profil inn i deres «ViCAP»-database at snøballen begynte å rulle. FBI fant et urovekkende mønster.

Bakgrunnssjekken tilsa at det godt kunne være han som hadde vært gjerningsmannen i et uløst drap i Odessa. Og da myndighetene tilbydde Little å bytte fengsel mot at han snakket, ga han dem et hav av informasjon.

– Gjennom intervjuet gikk han gjennom hver by og stat, og fortalte hvor mange han hadde drept på hvert sted: Jackson, Missisippi – én. Cincinnati, Ohio – én. Phoenix, Arizona – tre, sier analytikeren Christina Palazzolo i FBIs voldsavdeling i en pressemelding.

Da han var ferdig hadde han erkjent å ha drept 90 stykker. 34 av dem er verifisert og bekreftet av etterforskerne til nå. Flere av drapene han hevder å ha begått er det fortsatt usikkert om han har utført.

Little skal ha husket ofrene godt, og fortalte om drapene i stor detalj, blant annet hvilken bil han kjørte og hvor han var. Ifølge Washington Post skal Little ha så godt som perfekt fotografisk hukommelse, men han skal hatt mindre kontroll på datoer.

Little soner allerede tre livstidsdommer i California, har dårlig helse, og ville sannsynligvis ha sonet resten av livet i fengsel før han ga informasjon om de 90 drapene.