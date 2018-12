Jakter på Europa-avansement med Sarpsborg – neste år skal han spille 1. divisjonsfotball for Start

Kontrastene kunne knapt vært større for Sarpsborgs Joackim Jørgensen.



For mens han torsdag jakter på Europaliga-avansement mot Besiktas med Sarpsborg 08, er det allerede klart at han fra og med 1. januar skal spille 1. divisjonsfotball for Start.



I sommer skrev nemlig Sarpsborg-strategen under for den hardtsatsende sørlandsklubben som rykket ned i siste serierunde.

– Jeg var ganske forberedt på at det mest sannsynlig kunne bli 1. divisjonsspill da jeg skrev under, så det var ikke noen hindring. Jeg gikk mest til Start på grunn av prosjektet de hadde på gang. Det er like interessant nå, sier 30-åringen.



Han er kanskje programforpliktet til det, men forsvarsspilleren står på at han ikke angrer på klubbskiftet.

– Sånn er det. Man bytter jobb, og kanskje åpner Start nye muligheter. Du må ta noen sjanser, og denne tok jeg, sier Jørgensen.

Vil sende lagkameratene videre

Torsdag venter den tyrkiske storklubben Besiktas på hjemmebane for Sarpsborg 08 i det som kan bli Jørgensens siste hjemmekamp i den blå trøya.

– Det er slike kamper som gjør at vi har løpt ute i regn, minusgrader, snø og kriga på året. Det blir en veldig spennende kamp mot tøff og god motstand. Det kan bli en morsom avslutning på Sarpsborg-oppholdet, sier Jørgensen.

Med seier vil Sarpsborg ta et langt skritt mot et nærmest sjokkerende avansement i Europaligaen.

Nå er Jørgensen klar for å gjøre en siste innsats i Sarpsborg-drakta. Drømmen er å ta farvel etter å ha spilt Sarpsborg videre. Ett av de to oppgjørene spilles i såfall før nyttår.

– Jeg håper alle kompisene mine, klubben og byen klarer å oppnå noe enda sykere enn det vi har gjort til nå. Så håper jeg at Sarpsborg møter Milan på San Siro neste år. Så skal jeg heie på dem fra Kristiansand jeg, sier han.



Ønskes lykke til videre

Selv om Joackim Jørgensen forlater Sarpsborg og Europaliga til fordel for 1. divisjonsfotball i Start, virker det ikke som om det er noe som helst skadefryd blant lagkameratene.

– Joackim er en super person og fotballspiller. Jeg var glad da han kom hit for et par år siden. Han har utviklet seg godt og skal ha en stor del av æren for vår stigende formkurve, sier Patrick Mortensen.