La opp som 25-åring etter å ha fått en ball i ansiktet

«Jeg tror ikke det her går lenger».

Det tok flere måneder før lagvenninnene fikk nyheten.

– Jeg var jo tross alt eneste friske keeper og jeg ville ikke skuffe dem. Planen var å legge opp når sesongen var ferdig, men til slutt så ble det med at jeg la opp i april. Det var en veldig stor lettelse endelig å kunne si det og da føltes det virkelig som det riktige valget å ta, forklarer hun.

Tømmerbakke understreker at slutten på karrieren som håndballspiller aldri var den største frykten med å skulle legge opp.

– Hovedfokuset mitt den perioden var å bli helt frisk i hodet og at jeg kunne ha et vanlig liv etter håndballen. Alt jeg tenkte var at det å legge opp var det viktigste for å bli helt frisk i hodet, sier 25-åringen.

– Hjernerystelsen er jo borte men jeg sliter til tider med hodet fremdeles, et og et halvt år etter skaden. I mye mindre grad en før selvfølgelig, men det er fremdeles ting jeg må passe på å ikke gjøre for mye av og ta pauser når jeg trenger det.

– Det kribler jo litt

Nå jobber Tømmerbakke i barnehage flere ganger i uken, men innrømmer at hun lengter litt tilbake til parketten.

– Til tider kan det være tøft å se de andre på toppnivå spille håndball, men jeg har jo også avfunnet meg med at det å legge opp var det beste for meg. Jeg kjenner jo at det kribler innimellom og jeg skulle jo ønske at jeg kunne spilt. Men når det er blitt slik det er blitt, så er det egentlig helt greit.

– Vil du anbefale unge jenter å satse på håndball på det nivået du spilte på?

– Ja, jeg kan jo ikke si noe annet. Det har gitt meg så mye glede og positivitet. Det er jo ikke slik at jeg ikke vil anbefale unge å begynne med håndball, men kanskje man kan være mer bevisst på hodeskader og ta det alvorlig hvis man først blir utsatt for det, svarer det tidligere keepertalentet.