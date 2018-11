Et helt samfunn er forferdet etter det uforståelige dødsfallet til et kjærestepar i Orange County i California.

Michelle Avila (23) og Christian Kent (20) ble 14. oktober funnet døde i sengen mens de holdt rundt hverandre – akkurat slik som Romeo og Julie, skriver News.com.

Surfere

De begge elsket å surfe, og tilbragte mye tid på stranden i Newport, hvor også Avila jobbet på en kafé. Paret hadde vært sammen i omlag ett år.

Det unge kjæresteparet hadde kommet hjem fra en fest, og sa «god natt» til Avilas foreldre, før de gikk for å legge seg på soverommet hennes.

Da moren dagen etter gikk inn på datterens soverom, lå de begge døde side om side i samme seng.

Trolig overdose

23-åringens far, Paulo Avila, hadde tidligere saumfart datterens rom på leting etter tegn på at hun brukte dop, men fant ikke noe mistenkelig.

Det var ingen tegn på at datteren misbrukte rusmidler.

– Jeg vil heller se en påvirket person som jeg kan prøve å hjelpe, enn å måtte stole på noen og aldri forvente ... det er det som er så knusende. Det var ingen tegn. Ingen tegn, sier faren til The Orange County Register.

Det vil ta måneder før obduksjonen er klar, men Avilas far er sikker på at de begge døde av en overdose etter å ha snakket med politiet og eksperter.

Opioid-epidemi

– Det var to nydelige ungdommer. De var som Romeo og Julie. De begge døde mens de ga hverandre en klem, sa faren til Coast Report Online.

Parets død har nå kastet lys over det voksende problemet med opioider. I USA er oksykodon pekt ut som årsaken til opioid-epidemien som har drept hundretusenvis.

I 2017 ble det erklært helsekrise. I 2016 og 2017 døde over 130 mennesker daglig av opioideoverdose, og 11,4 millioner mennesker har misbrukt reseptbelagte opioider, ifølge tall fra U.S Department of Health and Human Services.

På stranden i Newport samlet hundrevis av folk seg på for å hedre Christian Kents 20 år på jorden. Michelle Avilas aske ble spredt på Hawaii.