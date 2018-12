Mener Chelsea er avslørt: – De har fundamentale problemer

Se Chelsea mot Fulham på TV 2 Sport Premium og Sumo søndag fra kl. 12.30.

Chelsea gikk på sesongens første tap mot Tottenham forrige helg og står med bare ett poeng på de to siste seriekampene.

Mot både Everton og Tottenham hadde motstanderne en tydelig strategi på å ta ut Chelseas sommerkjøp, Jorginho, som også i Napoli var en nøkkel for Maurizio Sarri.

– Det er feil å sitte her og hugge hele prosjektet når de har tapt én kamp, men de har noen fundamentale problemer, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i Premier League-podkasten denne uken.

TAS UT: Motstanderne setter spillere på Jorginho for å drepe Chelseas spille. Foto: Tim Ireland

– Hva skal de gjøre med Jorginho? Bytte han ut med Cesc Fàbregas? Da får man kanskje en spiller med et større register, men da må de gjøre om på alt annet, fortsetter den tidligere Tottenham-keeperen.

Sårbar «Sarri-ball»

Endre Olav Osnes mener Sarris stil fortsatt trenger tid på å sette seg.

– Sarri har vært veldig åpen i Chelsea på at det er Jorginho som skal komme inn og lære de andre hvordan «Sarri-ball» er. Han er nøkkelen i innkjøringsfasen til Sarri. Jeg har alltid tenkt at Chelsea blir bedre og bedre, men tar de ut nøkkelen … Sarri sa at det var kjørt da Tottenham tok ut Jorginho. Eneste måten å flytte ballen var fra motsatt stopper til back, for Jorginho var låst av, sier TV 2-kommentatoren.

Osnes mener måten å stoppe Chelsea på er avslørt.

– De har bygget laget rundt Jorginho, så det er sårbart. Sarri sa etter Tottenham-kampen at han var overrasket over to ting: At Jorginho ble låst av og at Tottenham kom i en 4-3-1-2-formasjon. Han så ikke den komme.

Midtbanespillerne scorer knapt

Chelsea betalte om lag en halv milliard kroner til Napoli for Jorginho.

– Jorginho har gått fra flest pasninger i Europa til langt nede på listen i Chelsea. De som har ballen mest er Antonio Rüdiger og David Luiz. De holder på å trille ball, men finner ikke nøkkelen. Jorginho har nesten ingenting annet å spille på. Han er ikke en er ingen som kan gå til å bli en «boks-til-boks»-spiller, sier TV 2s fotballekspert.

Han mener Chelsea midtbanespiller har et stort problem.

– De scorer ingen mål. Jorginho har ett mål, og det er på straffespark. Kanté scoret i første kamp, men ingen etter det. Mateo Kovacic har ett mål på 84 kamper, så det er et enormt press. De har heller ikke en spiss som scorer mange mål, selv om de har to å veksle på. Det legger mye press på Willian og Eden Hazard, og at backene kommer frem, sier Thorstvedt.