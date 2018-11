Et utdødd mammutstort neshorn av Elasmotherium, ofte kalt «sibirsk enhjørning», levde på jorda mye lenger enn det forskerne tidligere har trodd. Det kommer fram i en studie publisert mandag i vitenskapstidsskriftet Nature Ecology and Evolution.

Tidligere har man trodd at den enorme skapningen, som kunne veie opp mot fire tonn, døde ut så tidlig som for 200.000 år siden.

De siste funnene, som har fått stor oppmerksomhet i internasjonal presse, tyder dog på at den levde 160.000 år lenger enn som så.

Tatt av klimaforandringer

Forskerne bak studien slår fast at den overlevde fram til rundt 39.000 år siden, på samme tidspunkt som tidlige moderne mennesker og neandertalerne også vandret jorden.

Den levde i det som i dag tilsvarer Russland, Mongolia, Kazakhstan og nordlige deler av Kina.

Forskerne brukte radiokarbondatering og genetisk analyse på 23 eksemplarer av den sibirske enhjørningen for å fastslå det nye utrydningstidspunktet. De antar at den ble utryddet som en følge av klimaforandringer.

Slet med diettskifte

Disse endringene skal ha påvirket gresset og urtene som den livnæret seg på, og skal ha hatt problemer med å skifte diett.

– Slektninger som ullhåret neshorn hadde alltid hatt et mer balansert plantekosthold, og ble langt mindre påvirket av denne endringen, skriver forskerne.

Det at den levde på et relativt begrenset geografisk område, samt lav populasjon og lav reproduksjonsrate, gjorde den særs sårbar for klimaforandringer.

Forskerne slår for ordens skyld fast at menneskene ikke bidro til utryddelsen av den sibirske enhjørningen.