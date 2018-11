29. oktober i år styrtet flyet Lion Air Flight 610 ved Javasjøen i Indonesia. Alle de 189 passasjerene døde i ulykken.

Nå viser en gjennomgang av flyopptakeren, den såkalte «svarte boksen», at pilotene strevde med å redde flyet nesten fra øyeblikket det tok av, skriver New York Times.

Misten kontakt

– Pilotene kjempet kontinuerlig frem til flyvningens slutt, sier kaptein Nurchahyo Utomo, som leder etterforskningen av styrten, til avisen.

Flykontrollen mistet kontakten med flyet 13 minutter etter at det lettet.

I rapporten avisen skal ha fått tak i står det at fremparten av flyet ble dratt nedover mot bakken over et dusin ganger før ulykken inntraff. Flyet skal ha hatt en fart på 724 kilometer i timen da det krasjet.

Datasystem kan ha påvirket

Dataene fra flyopptakeren skal samsvare med etterforskernes teori om at et datasystem installert av flyprodusenten Boeing på den seneste generasjonen av 737-fly tilførte feilaktig informasjon. Systemet skulle opprinnelig sørge for at nesetippen på flyet ikke ble dratt oppover, men kan i dette tilfellet ha sørget for at flyet ble dratt for mye nedover.

Flere piloter skal ha uttrykt bekymring om at de har fått for lite informasjon om systemet i etterkant av ulykken.

Boeing har uttalt at de ikke kan kommentere en pågående etterforskning, men at tilstrekkelig informasjon om datasystemet eksisterer i deres flymanualer.