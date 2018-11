En amerikansk grensevakt var mildt sagt begeistret da han ville feire at han fikk vite kjønnet på sitt kommende barn i april i fjor.

Under feiringen lagde han en såkalt «Tannerite»-blanding, som ifølge amerikanske Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives som regel består av ammoniumnitrat og aluminium. Eksplosiver som dette blir ofte brukt som blink av skyteentusiaster i USA, og er lovlig.

Den aktuelle blandingen inneholdt også et blått fargestoff, og var omkranset av påskriften «gutt» og «jente».

Tok en uke å slukke

Blandingen virket, og etter eksplosjonen står mye av det nærliggende gresset i fyr.

– Begynn å pakke ned. Begynn å pakke ned, roper en stemme høylytt og kontant da det oppdages hvor omfattende brannen var.

Gresset i området rundt var tørt, og det også uvanlig mye vind i området, skriver Washington Post.

Hendelsen resulterte i at 190 kvadratkilometer i området rundt Tucson tok fyr, og 800 brannmenn brukte over én uke på å få kontroll på det som siden er blitt kjent som «The Sawmill Fire».

Nå må grensevakten punge ut 860.000 kroner i erstatning, og videre betale 4.300 kroner i måneden de neste 20 årene for å bøte på skadene.

I tillegg er han satt på prøve de neste fem årene, og har forpliktet seg til å holde foredrag om farene og grunnene til brannen i offentligheten i regi av U.S Forest Service, ifølge Wildfire Today.

Anskaffet alligator

Ifølge Washington Post har kreative måter å offentliggjøre kjønnet på kommende barn blitt en tradisjon i USA de siste årene. Og lengdene folk er villige å gå til er blitt lengre. I sommer skal en mann fra Louisiana ha anskaffet en alligator, stappet en vannmelon med gelé i munnen på den, og fått den til å bite ned, noe som resulterte i at vannmelonen eksploderte.

Ingen skal ha blitt skadet i det forsøket.