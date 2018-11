Spenningen øker mellom Russland og Ukraina. Nå advarer russerne mot konsekvensene av unntakstilstanden Ukraina innfører onsdag.

Ukrainas president Petro Porosjenko sier i et intervju på en ukrainsk TV-kanal at myndighetene vil bruke alle virkemidler for å løslatt 24 ukrainske marinesoldater som ble arrestert da den russiske kystvakten la beslag i tre ukrainske fartøy utenfor Krim søndag.

Trussl om full krig

– Vi kommer til å fortsette kampen for å få ukrainerne løslatt fra russiske fengsler, for jeg er sikker på at det vil bli fabrikkert falske anklager mot dem, sier Porosjenko i intervjuet som er videreformidlet av Reuters.

– Etter hendelsen i Kertsjstredet måtte vi forsikre oss om at ukrainske styrker kan stå imot et fullskala innvasjon. De russiske tanksene er ikke trukket tilbake ennå. De står på grensen mellom Russland og Ukarina, og derfor vil jeg advare mot å se på dette som et spill. Landet er under trussel om full krig med den russiske føderasjon, sier Porosjenko.

Russland er ikke til å rikke. De advarer på det kraftigste mot unntakstilstanden, og setter hardt mot hardt.

Nytteløse forsøk på dialog

Tysklands Angela Merkel ringte mandag kveld først til Ukrainas president Petro Porosjenko, og deretter til Russlands president Vladimir Putin.

I samtalen ga Putin uttrykk for «alvorlig bekymring over Kievs avgjørelse om å innføre unntakstilstand». Han sa til Merkel at han håper Tyskland kan gripe inn og hindre Ukraina fra å begå «hensynsløse» handlinger.

– Unntakslover betyr ikke å erklære krig, forsikret Porosjenko.

– Hun understreket behovet for nedtrapping og dialog, sa den tyske regjeringens talsmann Steffen Seibert etter at samtalene var gjennomført.

Tre fartøy

Ukrainas marine opplyser at russisk kystvakt søndag hadde skutt mot tre ukrainske fartøy i Kertsjstredet ved den annekterte Krim-halvøya. Fartøyene og mannskapet på til sammen 24 sjøfolk ble tatt i arrest. Russland bekreftet opplysningene og anklaget de to små marinefartøyene og en taubåt for å ha krenket russisk suverenitet.

Kertsjstredet skiller den østligste delen av Krim-halvøya fra det russiske fastlandet, og forbinder Azovhavet utenfor Ukrainas sørøstlige kyst med resten av Svartehavet.

