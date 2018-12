Den rørende videoen er lagt ut på Humboldt County Sheriff's office sin facebookkonto, og har blitt sett av over 700.000 personer.

Jeff Dishmon er jobber deltid på sheriffkontoret, og har fått et nært forhold til kollega Samantha Freese, og Jeff har blitt en slags reservebestefar for Samantha.

Jeff har vært fargeblind hele livet, og kollegene vet at det har vært en kilde til frustrasjon for ham til tider. Derfor fant kollegene på sheriffkontoret ut at de ville spleise på enchroma-briller til ham.

Disse brillene gjør det mulig for de fleste fargeblinde å se farger.

Reaksjonen til Jeff er ubetalelig. Han blir overveldet av følelser, og det er tydelig at han kan se farger for aller første gang.

– Verden er helt annerledes. Det er så annerledes, gråter han og takker kollegene.

– Kona mi og jeg skal se på solnedgangen, sier han videre. Da blir det for mye for kollegene som også begynner å gråte.

Kollegene filmer også når Jeff ringer til kona for å fortelle om gaven.

Se videoen øverst i saken!