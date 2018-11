Stephen Hillenburg skapte, skrev , produserte og regisserte animasjonsfilmene om Svampebob som har vært en megasuksess siden 1999.

Den svampete figuren har blitt til hundrevis av episoder, flere filmer og en musikal på broadway.

Nå bekrefter Nickelodeon at Hillenburg døde mandag. Det ble kjent at han led av sykdommen ALS i 2017. Han uttalte da at han håpte å fortsette arbeidet med Svampebob til 2019, skriver USA Today.

ALS er en sjelden sykdom som rammer nervesystemet i hjernen og ryggmargen. Sykdommen forverres gradvis, og det finnes ingen kur. De fleste som rammes lever fra to til fire år etter å ha fått diagnosen.

Hillenburg etterlater seg kona Karen og sønnen Clay.

Her er Stephen Hillenburg sammen med skuespiller Scarlett Johansson under premiere på Svampebobfilmen i 2004. AFP) Foto: Mark Mainz

​