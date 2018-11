Veganere stormet biffrestaurant

Det var lørdag kveld at en gruppe på rundt 20 aksjonister fra gruppen Direct Action Everywhere, «DxE», stormet biffrestauranten Touro Steakhouse i Brighton i England, for å demonstrere mot å spise kjøtt.

Med skilt og plakater sto de rundt bordene og ropte «det er ikke kjøtt, det er vold». Aktivistene spilte også av lydklipp av kuer som ble slaktet for å få folk til å slutte å spise, skriver The Argus.

Videoklipp fra demonstrasjonen viser en talskvinne som forsøker å holde en tale om fordelene ved å være veganer. Hun sier også at det et godt menneske aldri kunne spist et dyr uten å tenke på dyrets lidelser.

Etterhvert reagerte flere av gjestene ved å reise seg opp å rope tilbake «Reis deg opp hvis du elsker kjøtt».

Demonstrasjonen inne på restauranten endte etter 20 minutter, men fortsatte ute på gata.

Restaurantsjefen, Madsu Sudan Galtam, sier til The Argus at aktivistene ikke opptrådte aggressivt men at det var irriterende at de forstyrret alle gjestene. Han sier han ringte politiet, men de dukket aldri opp.

Direct Action Everywhere skal ifølge avisen ha demonstrert på flere restauranter og supermarked som selger kjøtt.

«Disruption»

Denne aksjonsmetoden kalles «Disruption», som betyr forstyrrelse. Medlem og initiativtaker i DxE Oslo, Veronika Andersson, sier til TV 2 at det går ut på at man konkret går inn og forstyrrer handlinger som sees på som normale for å opplyse at det ligger en handling bak som er voldelig.

– Bak et hvert kjøttstykke eller biff, er det et dyr som har blitt fratatt livet som selv ikke ønsket å dø, sier Andersson.

Hun forteller at det har blitt gjort lignende aksjoner i Oslo på fastfoodkjeder som Burger King og McDonalds, men på en roligere måte. Da går de inn med plakater og holder en appell om hvorfor de er der.

– Jeg tror ikke det er så effektfullt å spille av lydklipp fra slakterier og rope. Vi i DxE Oslo gjør det på en rolig måte så folk selv kan oppsøke det de blir presentert for. Det er ganske effektfullt å stå stille, sier hun til TV 2.

Hun forteller at DxE holder til forskjellige steder over hele verden.

– Å forstyrre på denne måten krever et øyeblikkelig svar fra motparten. Det er ikke voldelig, men kan kanskje oppfattes som aggressivt noen ganger. Vi i DxE Oslo ønsker ikke å gjøre det på en slik måte. Det handler om kjærlighet til dyr, sier Andersson.

Lite brukt i Norge

Fungerende leder for Norsk vegansamfunn, Samuel Rostøl, sier det ikke er en så mye brukt aksjonsform i Norge.