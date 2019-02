Sukkersjokk i populær drink

De fleste av oss har ikke barskapet eller utstyret til en bartender, og dermed kan det bli litt mye styr hvis man vil drikke en drink hjemme. Da kan det friste å gå for et enklere alternativ – altså å kjøpe ferdigblandede cocktails.

Se Matkontrollen på TV 2 torsdag klokken 20.00 eller på TV 2 Sumo

Smakstestet seks produkt

Matkontrollen har ved hjelp av to panel smakstestet seks av de mest populære drink-produktene som blir solgt på Vinmonopolet. De ble gitt en vurdering fra én til seks, der én er dårligst og seks er best. Ingen av panelene visste hvilken type drink de smakte på.

Amatørpanelet bestod av Ex on the beach-deltakerne Rikke Isaksen, Daniel Aakre Pedersen, Adrian Sellevoll og Andrea Madsen. De smakte på fem av produktene.

I ekspertpanelet satt barsjef ved Nedre Løkka Cocktailbar, Christian Halland og daglig leder på Bar Bocca, Fridtjof Jahnsen. De vurderte alle seks produktene.

Drinkene som ble testet var to Mojitoer, to Piña Colada, en Sangria og en Sex on the Beach. Drinkene ble servert i tilfeldig rekkefølge, i anonyme glass.

Fikk beste og dårligste score

Det var Tropicas Sex on the Beach som skapte størst splid mellom panelene. Selv om de ikke greide å smake seg frem til hvilken type cocktail de ble servert, falt denne eksotiske drinken i smak hos reality-gjengen, som alle gav den fem av seks poeng.

HØYT SUKKERINNHOLD: – Dersom du drikker et stort glass av Yatchings Piña Colada får du i deg hele dagskvoten med sukker, forteller enæringsekspert og produktutvikler i Faun Pharma. Foto: Marit Eide / Matkontrollen

– Den smakte Fanta Exotic! Denne kunne jeg seriøst ha drukket meg full på, utbrøt Isaksen, mens de andre sa seg enig.

Ekspertpanelet derimot var litt mer lunkne og ga den en knusende ener.

– Dette er en helt ny oppskrift på Sex on the Beach i alle fall, sier Jahnsen lattermildt.

Uenighet mellom panelene

​Jevnt over fikk alle de seks produktene dårlige karakter av panelene. Amatørpanelet synes at flere av produktene smakte for sterkt av alkohol, og mente at de smakte bedre dersom de ble vannet ut.

Mens de to mojitoene fikk dårligst karakter av Ex on the Beach-gjengen, med karakteren to – var det sangriaen og Sex on the Beach som kom dårligst ut hos ekspertene.

På delt førsteplass i denne smakstesten kommer Yachtings Piña Colada og Bacardi sin Mojito som begge fikk tre av seks poeng.

21 sukkerbiter i et glass

I tillegg til smakstesten fikk Matkontrollen ernæringsekspert Ida Marie Pedersen til å se på hvor mye sukker de seks testproduktene inneholder.