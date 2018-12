Lene og Dineke røk ut av Farmen like før finalen

– Vi prøvde å være så ærlige som vi kunne på gården. Vi fikk etter hvert sterke bånd med andre, men vi kunne ikke fortelle den viktigste hemmeligheten vår, og det føltes veldig fælt. Men samtidig er dette en konkurranse, og vi så tidlig at vi måtte prøve å holde det hemmelig, så vi ikke skulle bli sett på som de sterkeste konkurrentene, sier hun.

Før hun forlot Farmen, innrømte Lene at hun har brutt et løfte overfor noen på gården. Se hennes forklaring her:

Falt i vannet

Dineke var ikke like heldig som Tonje og Lene i hinderløypa. Hun falt ned i det kalde vannet to ganger og kom i mål over to minutter etter vinneren Tonje.

– Det var helt grusomt å falle ut i vannet. Det var så kaldt at jeg nesten ikke klarte å komme meg opp igjen, og jeg fikk pustevansker, sier Dineke til TV 2 like etter konkurransen.

– Men jeg er stolt over meg selv og veldig fornøyd med en fjerdeplass i Farmen, sier hun. ​

KALDT: Dineke falt i det kalde vannet to ganger. Foto: Alex Iversen/TV 2

Unner ikke alle seieren

Lene mener at alle de tre semifinalistene har fortjent plassen.

– Jeg unner alle en seier. Men jeg synes det er litt bittert, siden jeg skulle ønske at jeg hadde Karianne sin plass. Jeg så for meg trioen med Kjetil, Tonje og meg selv i finalen. Men slik er dette spillet. Det er veldig tilfeldig hvem som ender der, og Karianne gjorde en god innsats, sier Lene.

Dineke mener derimot at ikke alle er like verdige semifinalister.

– Jeg synes at Tonje og Kjetil fortjener plassen mer enn Karianne, som kom inn som utfordrer i uke fem, da vi andre var ganske slitne og hadde kjempet oss dit. Hun har hatt det litt lett som utfordrer, sier Dineke.

Søndag er det klart for finalen av Farmen 2018, hvor det skal kåres en vinner av en hytte og en bil. Farmen-finalefesten i Oslo kan du følge direkte på TV2.no søndag kveld.​

Se finalen av Farmen søndag klokken 20.00 på TV 2 og TV 2 Sumo.​