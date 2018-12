Karianne, Kjetil og Tonje er semifinalistene i Farmen

Finaleuken av Farmen er i gang, hvor fem deltakere kjempet om tre semifinaleplasser.

I onsdagens episode av realityserien ble det klart at de tre semifinalisten er Karianne Amundsen (28), Kjetil Nørstebø (28) og Tonje Frøystad Garvik (29).

Seiersbrøl

Det var Kjetil som sikret seg den andre semifinaleplassen gjennom en konkurranse i lafting.

Kjetil vant overlegent, da han laftet geiteskjulet raskere enn damene. Etter at seieren var sikret, slapp han ut et stort brøl.

– Det er vanskelig å skjønne. Jeg har gjort alt underveis for å prøve å komme til semifinalen, og når jeg først er her, så går det nesten ikke opp for meg, sier Kjetil i onsdagens episode.

Se Kjetils seiersbrøl i videoen i toppen av saken.

Forhåndsfavoritt

Kjetil ble utpekt som favoritt før konkurransen av de andre deltakerne, siden han har jobbet med lafting av gapahuken på Farmen-gården. Det fikk Kjetil til å kjenne på presset.

– Jeg hadde jo et favorittstempel fra start, men det er ofte vanskelig med ting du kan under press. Du kan gjøre feil da, og fallhøyden er så stor. Jeg tror jeg hadde høyest puls ved start i dag, sier Kjetil i episoden.

28-åringen fra Uvdal i Numedal, som er sauebonde og fjellsikrer, har blitt sett på som en stor konkurrent gjennom hele Farmen-oppholdet.

Kjetil har vært i tre tvekamper i løpet av de elleve ukene på Farmen. Han sendte hjem både Jørgen Ringstad (62) i saging, Håkan Pettersson (54) i tautrekking og Nikolai Aspen (23) i slegge.

VINNER: Kjetil var raskest med å lafte geiteskjulet, og han vant dermed den andre semifinaleplassen. Foto: Alex Iversen / TV 2

– Kjempefornøyd

Den tredje semifinaleplassen gikk til Tonje, som kom seg raskest gjennom hinderløypa. Hun brukte fem minutter og 14 sekunder, og hun var 26 sekund raskere enn kjæresten Lene, som kom på andreplass.

– Jeg er kjempefornøyd med meg selv akkurat nå. Det har vært så surt å få disse andreplassene. Det er sinnssykt deilig, og jeg er skikkelig klar for semifinale, sier Tonje i onsdagens episode.

Hun var nær ved å ta både den første og andre semifinaleplassen, da hun kom på andreplass i begge konkurransen. På tredje forsøk lyktes hun.

Tonje, som jobber som salgssjef, kom seg til finaleuken uten å ha vært i tvekamp inne på Farmen-gården.

Kjetil og Tonje har ikke vært tilgjengelig for en kommentar onsdag.

RASKEST: Tonje brukte fem minutter og 14 sekunder gjennom hinderløypa. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Uvirkelig

Tidligere sikret Karianne Amundsen (28) seg den første semifinaleplassen, da hun vant gårdskonkurransen i starten av finaleuken.