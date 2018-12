Brøt sammen i gråt da hun så oppgaven – kjempet seg likevel til semifinalen i Farmen

I tirsdagens episode av Farmen var finaleuken i gang på Gjedtjernet gård i Finnskogen.

De fem gjenværende deltakerne skal kjempe mot hverandre om tre semifinaleplasser.

Først ut var en todelt gårdskonkurranse, hvor første semifinalist skulle kåres.

Her konkurrerte deltakerne i å binde korn på staur, og de var gjennom en matlagningskonkurranse.

Det var til slutt Karianne Amundsen (28) fra Oslo som tok den første semifinalebilletten, da hun vant gårdskonkurransen sammenlagt.

Hun sikret seg ett poeng i nek-bindingen og tre poeng i matlagingen, og hun slo dermed Tonje Frøystad Garvik (29) og Kjetil Nørstebø (28) hårfint med ett poeng sammenlagt.

SEMIFINALIST: Karianne Amundsen vant den første konkurransen i finaleuka. Foto: Alex Iversen/ TV 2

– Var hysterisk

Karianne forteller at det var helt uvirkelig for henne at hun tok den første semifinaleplassen.

– Da jeg skjønte at jeg vant, så sviktet beina under meg. Jeg ble så overrasket, sier Karianne til TV 2.

Årsaken til overraskelsen, var at Karianne overhodet ikke hadde troen på at hun skulle klare å gjennomføre matlagingen. Deltakerne skulle nemlig flå en kanin, og det fikk Karianne til å bryte ut i gråt foran kamera.

– Jeg var den som var mest hysterisk over den kaninen, så det var over all forventning at jeg klarte å gjennomføre konkurransen. Det var så kvalmende, så jeg vurderte å gå fra stedet før vi startet. Men da konkurransen var i gang, ga jeg alt og la alle katastrofetankene bak meg, sier hun.

Se Kariannes reaksjon på kaninflåingen i videoen i toppen av saken.

Utfordrer og underdog

Karianne kom inn som utfordrer på Farmen-gården i uke fem. Hun var den kvinnelige utfordreren som fikk bli værende på gården, siden Anneli Guttorm (45) måtte forlate Farmen da hun ble alvorlig syk.

27-åringen, som jobber som artist, har vært i én tvekamp i løpet av sine seks uker på gården. Da slo hun ut Irene Halle (35), som mange så på som den sterkeste konkurrenten, i tautrekking.

Karianne har aldri vært storbonde på Gjedtjernet gård.

– Jeg var absolutt underdog i finaleuken. Alle var nok litt overrasket over at jeg tok den første semifinaleplassen, inkludert meg selv, sier Karianne.