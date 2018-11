Legenes ville Lego-eksperiment vekker oppsikt

Han er ikke like beroliget av forskningsprosjektet, og understreker at det er stor forskjell på at voksne menneske svelger et objekt og barn.

– Et objekt som lett lar seg svelge av, og som lett passerer både svelg og fordøyelsessystemet hos en voksen, vil ikke nødvendigvis opptre på samme måte hos et barn, sier Meyer til TV 2.

– Det er noen elementer som er avgjørende for utfallet: Fasong og størrelse på objektet og personens fysiske størrelser i forhold til objektet, samt egen evne til å motvirke den negative effekten av et fremmedlegeme i svelget, eksempelvis fremkalling av hosting, påkalle oppmerksomhet fra personer rundt. Har det først passert svelget er det vanligvis ikke truende, men det bør allikevel alltid avklares med lege om situasjonen trenger videre oppfølging, fortsetter Meyer.

Han oppfordrer alle foreldre til å ta førstehjelpskurs for å vite hva man skal gjøre dersom uhellet er ute. I tillegg til å kunne nødnummeret 1-1-3 og til legevakt 116 117.

– Med rett kunnskap om livreddende førstehjelpstiltak og hvordan man varsler og får avklart situasjonen vil man både kunne redde liv og få rett hjelp på rett nivå, avhengig av hva situasjonen krever, avslutter han.

Se Meyer demonstrere ha man bør gjøre om man setter noe fast i halsen i videovinduet over.

Forskerne skriver i sin rapport at det ikke er noe som tyder på at barn vil reagere annerledes på å svelge en slik gjenstand, men sier foreldre alltid bør kontakte lege dersom de er usikre.

– Forhåpentligvis blir det mer diskusjon og bevissthet rundt fremmedlegemer, og at bekymrede foreldre kan slippe å lete gjennom barnas avføring for å sjekke at gjenstanden er ute av systemet, sier en annen av forskerne bak prosjektet, Grace Leo til The Guardian.