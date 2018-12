For en uke siden meldte TV 2 om at landslagsbacken var aktuell for Vålerenga.

Nå er overgangen i boks.

Osloklubben opplyser på Twitter at Sørvik har skrevet under på en kontrakt som knytter ham til klubben ut 22/23-sesongen.

– Daniel er en av Norges beste offensive backer, noe vi håper å nyte godt av i mange år fremover, sier sportssjef Espen Shampo Knutsen til klubbens Twitter-konto.

I 2015 forlot Sørvik Vålerenga til fordel for sveitsiske Küsnacht Lions. Ett år senere dro han videre til tsjekkiske HC Litvinov.

I sin siste sesong i Get-ligaen var Sørvik mestproduserende back i grunnspillet med 58 målpoeng.

Vålerenga ligger på tredjeplass i grunnspillet, fem poeng bak Stavanger Oilers. Hovedstadsklubben har imidlertid én kamp mindre spilt.

Deres neste kamp er borte mot Lillehammer i morgen, en kamp du ser på TV 2 Sumo klokken 18.30.