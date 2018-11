Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort (69) skal ha brutt avtalen han inngikk med myndighetene, melder Washington Post.

Nå vil teamet til spesialetterforsker Robert Mueller III, som driver etterforskningen rundt russisk innblanding i 2016-valget, ha han dømt umiddelbart.

Det kan føre til at han må sitte over et tiår i fengsel.

Sa seg skyldig

I september inngikk Paul Manafort en avtale med påtalemyndighetene, og sa seg skyldig i både bank- og skattesvindel, samt forsøk i å hindre etterforskning. Han har også erkjent flere økonomiske lovbrudd i sammenheng med lobbyarbeid han har gjort for et russiskvennlig politisk parti i Ukraina.

Manafort skal ha løyet flere ganger underveis i intervjuer med etterforskerne, men etterforskerne går ikke i detalj om hva han spesifikt har løyet om. Ifølge rettspapirene skal de «kriminelle handlingene og løgner» bli konkretisert i et kommende dokument.

Dette gjør at påtalemyndighetene kan si fra seg alle løfter ovenfor Manafort. Det gjelder derimot ikke Manafort, som ifølge avtalen han har inngått ikke har lov til å trekke seg.

Avviser å ha løyet

Manafort har gjennom sine advokater benektet anklagene, og hevder å ha fulgt avtalen.

Avtalen Manafort har gjort med spesialetterforsker Mueller vil gi han en fengselsstraff på maksimun ti år, samt at han må gi fra seg rundt 15 millioner dollar som han skal ha holdt skjult for skattemyndighetene. Han skal ha ingått avtalen for å verne familien, og skal som følge av avtalen ha fått beholde noe eiendom.