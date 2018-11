Etter seks måneder har romsonden Insight landet på Mars. Det var et nervepirrende øyeblikk for alle de som har planlagt romferden til detalj i flere år.

– For en lettelse. Dette er virkelig fantastisk, jublet sjefingeniør Rob Manning.

Alt gikk tilsynelatende etter planen. Fartøyet landet på overflaten til full jubel i kontrollrommet.​

Signalene fra Mars tar åtte minutter på å nå jorden, og det tok noen minutter før de første bildene nådde jorden.

InSight skal nå folde ut solcellepanelene og antennene. Først når det er gjort, kan NASA begynne å kommunisere med sonden og fastslå om alt har gått etter planen.

Alle forutsetninger for liv

Nasa har allerede funnet ut mange fascinerende ting om Mars. De vet planeten tidligere hadde et magnetfelt som gjorde at den var beskyttet mot stråling fra verdensrommet. Det er også funnet rester av en stor innsjø på den nordlige halvkulen, og planeten hadde en tykk atmostfære.

Alt dette gjør at forskerne er ganske sikre på at Mars en gang har vært beboelig.

DET FØRSTE BILDET: Det første videobildet fra Insight på Mars er dekket med aske og støv etter landingen. Foto: NASA

– Vi vil finne ut om det har vært liv på Mars, og hvorfor det ble ødelagt, sier Hoffman.

Nummer åtte i rekken

Første gang NASA lyktes med en kontrollert landing på Mars, var i 1976. USA har også lykkes seks ganger senere, og InSight er dermed nummer åtte i rekken.

Prislappen for Insight er på nærmere 9 milliarder kroner, men om sonden krasjlandet, kunne det hele være bortkastet.

NASAs eksperter medga før landingen at mye kunne gå galt. Romsonden nærmet seg Mars i en hastighet på 19.800 kilometer i timen, før den i løpet av minutter skulle bremse ned til 8 kilometer i timen og til slutt lande mykt på planetens overflate.

Vann og is

Spor etter elver er det mest åpenbare tegnet på at det en gang var liv på Mars. For anslagsvis 3,6 milliarder år siden hadde den røde planeten store mengder flytende vann og innsjøer, ifølge forskere. Mars er i dag kald, øde og tørr.​

Italienske forskere har funnet et 20 kilometer bredt vannreservoar ligger under et 1,5 kilometer tykt islag, ifølge det amerikanske tidsskriftet Science.

Forskerne kan imidlertid ikke fastslå om funnet er en sjø eller et lag med slam. Dessuten har de eventuelle vannmengdene høye andeler av saltstoffet perklorater. Perklorater er svært giftige, og er trolig det som holder vannet flytende i svært lave temperaturer. Dette er ikke et miljø man kan finne liv i.

Skal utforske innsiden

Dersom alt går etter planen, skal InSight nå utforske innsiden av Mars. Den er utrustet for å bore opptil 5 meter ned under overflaten med et instrument som har fått tilnavnet «muldvarpen». Der den skal foreta målinger av blant annet temperatur.

En seismograf skal føle etter jordskjelv, meteorittnedslag og annet som kan ryste planeten. Mars' rotasjon skal måles nøyaktig, det samme skal været på landingsstedet ved Mars' ekvator.