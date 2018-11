– Russland kommer aldri til å gi opp

Eksperten mener Russland blant annet bruker sin kontroll over Asovhavet for å ødelegge for ukrainsk eksport.

– Ukraina har den veldig viktige havnen Mariupol ved Asovhavet. De ukrainske båtene må seile gjennom Kertsjstredet, og Russland forsøker å gjøre det svært vanskelig, sier Bukkvoll, og forklarer:

– Russland har økt inspeksjonene av de ukrainske båtene som har gjort at det tar mye lenger tid og koster mye penger for de som blir hindret.

– Gir ikke opp

Russlandeksperten mener alt Russland gjør er for å presse Ukraina fra å integrere seg med Vesten.

– De forsøker å presse Ukraina i kne så de skal slutte å søke vestover, blant annet for EU-medlemskap. Det tror jeg ikke vil fungere, sier han.

EKSPERT: Seniorforsker ved FFI mener Russland aldri kommer til å gi opp Krim. Foto: FFI

Krimhalvøya var en del av Sovjetunionen til det tidligere samveldet ble oppløst i 1991. En traktat fra 2003 slår fast at Ukraina og Russland deler Kertsjstredet og Azovhavet.

– Det er overhode ikke noe håp om at Russland kommer til å gi opp den kampen. De mener de har en god begrunnelse for å være der, og at Krim er deres.

Historisk grunn

Bukkvolls tolkning er at Russland ønsker Krimhalvøya blant annet av symbolske og historiske grunner. Den treårige Krimkrigen ble blant annet utkjempet på halvøya.

Bukkvoll mener i tillegg at halvøya er viktig for Russland av militærstrategiske årsaker.

– Hvis Russland ikke tok Krim og Ukraina begynte å søke seg vestover, så kunne de risikere at halvøyen ble en del av NATO. Befolkningen på Krimhalvøya er stort sett russisktalende og mange har sterk tilknytning til Russland, forteller han.