Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Presidentordren han har skrevet under på må imidlertid godkjennes av nasjonalforsamlingen før den kan tre i kraft.

Unntakstilstanden skal gjelde for 60 dager.

Erklæringen kommer som følge av at russiske styrker søndag kveld tok kontroll over tre ukrainske marinefartøy. Et av skipene er kanonbåten Berdyansk.

Innenriksministeren i Ukraina publiserte søndag en video som angivelig viser hvordan det russiske kystvaktfartøy med vilje renner inn i et ukrainsk skip.

Ifølge CNN er seks ukrainske besetningsmedlemmer skadet som følge av hendelsen. Skadene skal ikke være alvorlige.

Ukrainas president Petro Porosjenko kalte søndag kveld inn den militære ledelsen i landet til krisemøte etter hendelsene.

Mandag har FN kalt inn til krisemøte om hendelsen. Også NATO møtes til krisemøte i Brussel.

