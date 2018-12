Frykter denne mannen starter beryktet MC-klubb når han slipper ut

I lang tid har den nederlandske MC-klubben Satudarah jobbet for å opprette en avdeling i Oslo. Den har allerede en avdeling i Rogaland.

Klubben, som nylig ble forbudt med lov i Nederland, er i andre land kjent for å omsette narkotika, for å være svært voldelig, og for å følge et eget sett med lover og regler.

I Oslo politidistrikts trendrapport fra april fremgår det at de frykter Satudarah. De mener at en etablering kan føre til voldelige konflikter mellom MC-klubben og andre kriminelle grupperinger på Østlandet.

Politiet mener at en 34-åring fra Oslo lenge har vært utpekt som lederen av Satudarahs Oslo-fraksjon. I februar la mannen ut et bilde på sosiale medier der han poserer sammen med en stor gruppe ungdommer på Linderud senter i Oslo.

Helt fremst i bildet står mannen sammen med tre menn som er iført klær med Satudarahs logo.

– Tatt på grunn av bildet

34-åringen selv nekter enhver befatning med MC-klubben. TV 2 var til stede i retten da han ble varetektsfengslet 8. juni i år.

– Jeg er pågrepet på bakgrunn av det bildet, sa han og fortsatte:

– Da jeg ble løslatt i januar holdt vi en liten fest med venner. På den middagen var 150 personer samlet, og mange av disse er ikke kriminelle, men det var tre personer fra Satudarah til stede, forklarte han i vitneboksen.

Begrunnelsen for varetektsfengslingen var ikke 34-åringens påståtte kobling til Satudarah, men en voldssak, bæring av våpen og trusler.

Nå er mannen tiltalt for disse forholdene. Rettssaken begynner i Oslo tingrett på mandag, og det er satt av fem dager.

Vold og trusler

Den mest alvorlige hendelsen som beskrives i tiltalen skal ha skjedd i Oslo natt til 25. mars i år. Tiltalte skal sammen med tre andre personer ha utøvd grov vold mot to personer.

Ifølge tiltalen ble det brukt en jernstang i voldsutøvelsen. 34-åringen skal også ha kommet med alvorlige trusler mot de to fornærmede.

Mannen er i tillegg anklaget for tilfeller av trusler mot en politibetjent og en politiadvokat.

Politiet mener også å kunne føre bevis for at 34-åringen har utført bedragerier mot to banker og for at han ved to anledninger forsøkte å kjøpe narkotika.

– Saken skal behandles i retten. Jeg ønsker ikke å gå inn på noen betraktninger rundt de tiltalte, utover at de er godt kjent for politiet fra tidligere, sier politiadvokat Mette Persen til TV 2.

Frykter rekruttering

TV 2 vet at politiet har ansett det som viktig å holde 34-åringen borte fra gata. De har fått rettens medhold i å holde ham varetektsfengslet fra juni frem til mandagens rettssak.