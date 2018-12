Sølvi er ute av Farmen – disse unner hun ikke seieren

I søndagens episode av Farmen fant sesongens siste tvekamp sted.

Det var Sølvi Monsen (55) som kjempet mot Lene Sleperud (29) i tautrekking.

Like før finaleuken måtte Sølvi innse at slaget var tapt, da Lene ble for sterk for henne.

– Det føles surt. Det var ikke dette jeg så for meg. Jeg hadde lyst til å være med inn i finaleuken og vinne hele skiten, sier Sølvi til TV 2 like etter tvekamp-tapet.

Angrer på valget

– Jeg er litt lei meg og forbannet på meg selv for at jeg valgte Lene til tvekamp, legger Sølvi til.

Sølvi avslører at hun angrer på andrekjempevalget. Hun vurderte først å velge Dineke Polderman (46) som motstander.

– Kanskje burde jeg valgt Dineke. Hun har tapt mye vekt og blitt tynn i løpet av tiden på gården, sier Sølvi.

55-åringen fra Alta mener at det var Lenes tyngre vekt som gjorde at hun hadde et overtak i tautrekking-kampen.

MØTTES I TVEKAMP: Lene valgte å møte Sølvi i tautrekking.

Vant Torpet

Det var storbonden Kjetil Nørstebø (28) som bestemte at Sølvi skulle ut i tvekamp denne uken.

– Da Kjetil ble storbonde, skjønte jeg kjapt at jeg ville bli førstekjempe. Han har selv sagt at han hadde et ønske om å bli kvitt meg siden uke fire. Så han har vært etter meg ganske lenge, sier Sølvi.

De andre på gården ble derimot kvitt Sølvi, som de så på som en stor konkurrent, i uke seks. Da tapte Sølvi tvekampen mot Irene Halle (35) og dro videre til Torpet.

Den nye sjansen benyttet hun godt, og til slutt vant Sølvi Torpet-finalen og fikk komme tilbake til Farmen-gården i uke ni.

UTE AV FARMEN: Etter ti uker var Farmen-oppholdet over for Sølvi da hun tapte tautrekking-tvekampen.

Saboterte

Da Sølvi kom tilbake på Gjedtjernet gård var konkurransinstinktet på topp, og denne uken gjorde hun alt hun kunne for at Kjetil ikke skulle få en ny finalekniv. Sølvi saboterte ukesoppdraget ved å gjemme gjenstander som de hadde laget til mentor.

– Jeg listet meg rundt på gården om natten og gjemte ting. Jeg hadde det utrolig artig og koste meg, sier Sølvi.

Hun var alene om sabotasjen, men de andre damene godtok planen hennes, hevder hun.

– De visste hva jeg skulle gjøre, og de holdt kjeft om det til Kjetil. Det var egentlig avtalt spill, fordi det er ingen av de andre som unner Kjetil en finalekniv heller, men ingen av dem hadde guts nok til å gjøre noe sånt, sier hun.