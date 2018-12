Se Premier League på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo!

I løpet av de neste ukene kommer de første episodene av en helt ny minidokumentar fra TV 2.

I «Fotballhotellet» følger vi nordmennene som har etablert og driver hotellet Tia like ved Anfield, stadionanlegget til gigantklubben Liverpool.

– Jeg husker at jeg og to kamerater stod i garasjen i Surnadalen og bygget Anfield Road utifra noen tegninger vi hadde fått. Da jeg vokste opp på 80-tallet var det langt fra Surnadal til Liverpool. Du kunne ikke drømme om at du skulle til Anfield en gang. Det er jo helt galskap for meg som drev og bygget Anfield i garasjen å bygge et hotell, sier Jostein Ansnes.

Han er daglig leder for hotellet, og har sammen med blant andre konen Ragnhild Lund Ansnes og kameraten Tage Herstad - som ikke har gått glipp av en eneste Liverpool-kamp siden bortekampen mot Olympiakos i 2004 - etablert en drøm om sitt eget hotell midt i hjertet av favorittklubben.

– Jeg er sjauer, og jobbet 13 år som sjauer i Florø. Jeg flyttet til Liverpool, og har bodd her i snart 15 år. Jeg bare fant ut at jeg skulle stikke. Solgte bilen og diverse drit, og så ble det nå bare gjort, forteller Herstad i presentasjonen av seg selv i episoden.

Sammen med sin kone Kamilla og barna Tia («This is Anfield») og William (oppkalt etter legendariske Bill Shankly) er Herstad ansvarlig for daglig drift av hotellet.

– Da jeg først flyttet over, så var det jo bare for et år. Og det skulle bare bli ett år, sier hotellmanager Kamilla på et tidspunkt i den første episoden av minidokumentaren, og lar avslutningen av setningen ligge i luften.

I løpet av den første episoden, der konseptet presenteres, får en også møte blant andre byggeansvarlig Terry May, naboen James Daley og ikke minst den eksentriske Patrick Duggan, som driver det konkurrerende overnattingsalternativet Epstein House like i nærheten av Tia.

