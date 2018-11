Det melder flere medier, blant annet Reuters.

Bertolucci døde av sykdom i sitt eget hjem i Roma. Det er uvisst hvor lenge han hadde vært syk.

Bertoluccis pressetalsperson bekrefter overfor The Guardian at regissøren døde av kreft. Han hadde sittet i rullestol siden 2003 etter en mislykket prolapsoperasjon.

Den italienske regissøren er mest kjent for filmer som «Last Tango in Paris» og «The Last Emperor». Sistnevnte hanket inn hele ni Oscar-priser, og skaffet Bertolucci selv en Oscar for beste regi og beste film i 1987.

Han ble også nominert for beste regi for «Last Tango in Paris». I 2011 ble han hedret med æresprisen Gullpalmen under filmfestivalen i Cannes.