Romfarkosten Insight ble skutt opp i begynnelsen av mai, og har nå etter seks måneder ankommet Mars. Mandag starter ferden inn i atmosfæren, før farkosten skal forsøke å lande på den røde planeten.

Ekspedisjonen har en prislapp på rundt 8 milliarder kroner. InSight skal blant annet lytte etter skjelv og ta jord- og temperaturprøver på den røde planeten.

Går alt etter planen, skal romfarkosten ta jordprøver fra fem meters dybde på Mars. Der skal den også måle temperaturen.

Temperaturmålingen er helt avgjørende for om NASA skal gå videre med sin plan om å sende mennesker til Mars innen 2030.

– Halvparten har feilet

Etter den seks måneder lange ferden til Mars avhenger hele prosjektets suksess av at landingssekvensen på syv nervepirrende minutter går knirkefritt klokken ni norsk tid i kveld.

Seniorforsker Pål Brekke ved Norsk Romsenter beskriver landingen som den vanskeligste og mest dramatiske fasen.

– Vi har skutt opp nesten 50 sonder siden 60-tallet, og med halvparten av de har det gått galt under landingen. For to år siden var det en som gikk dukken fordi den åpnet varmeskjoldet for tidlig, sier Brekke.

Ettersom radiosignaler bruker rundt fire minutter fra Mars til jorden, er det umulig å styre landingen i sanntid herfra. Hele landingen er forhåndsprogrammert og automatisert. Dermed er det lite annet NASA får gjort enn å følge med og håpe at milliardsonden klarer seg.

Skulle InSight klare å penetrere planetens atmosfære, skal en fallskjerm løse seg ut og bremse ned sonden.

– Når den får bremset opp nok skal den begynne å lande ved hjelp av rakettmotorer. Da har den en hastighet på cirka to meter i sekunder. Så det er en veldig vanskelig periode, og det er der ting kan gå galt, sier Brekke.

Skal undersøke planetens indre

Både rovere og satelitter befinner seg allerede på og rundt Mars, og gjennom data fra disse har vi lært mye om planetens overflate. InSight skal sørge for at vi lærer mer om hva som befinner seg under overflaten.

– Dette er et slags geologiprosjekt, hvor den skal se særlig på Mars' indre. Sammen med roverne og satelittene som går i bane rundt Mars nå skal InSight gi oss et bedre bilde av hvordan det er der, og gjøre det lettere å sende mennesker til planeten, sier Brekke.

Skulle alt gå etter planen, kan det bli aktuelt å sende de første menneskene til Mars i 2030. Brekke ser for seg at planeten kan fungere som en slags romutpost for oss mennesker.

– Mars kan fungere som en slags mellomstasjon hvis vi skal bevege oss enda lenger ut i solsystemet eller universet. Det er mye mindre gravitasjon der, som gjør det lettere å løfte et romskip videre ut i verdensrommet, sier han.