145 grindhvaler har omkommet etter en massestranding i New Zealand i helga, melder Sky News.

Hvalene lå spredt over en strekning på rundt to kilometer langs en strandlinje på Mason Bay på øya Stewart Island, og ble oppdaget av en turgåer lørdag kveld.

Hvalene var halvveis begravet i sanden, og rundt halvparten var allerede omkommet da de ble funnet.

Helsetilstanden til hvalene som hadde overlevd var så dårlig at de ble avlivet på stedet.

– En hjerteskjærende avgjørelse

Det er få innbyggere på Stewart Island, og det ville blitt vanskelig å få tak i nok redningspersonell til å eventuelt få satt de overlevende hvalene ut i vannet igjen.

– Sannsynligheten for å lykkes med å sette hvalene ut i vannet igjen var dessverre ekstremt lav. Den avsidesliggende posisjonen, mangelen på redningspersonell i nærheten og den stadig forverrede tilstanden til hvalene betød at det mest humane var å avlive dem, sier Ren Leppens, talsperson for Department of Conservation i New Zealand.

– Men det er uansett alltid en hjerteskjærende avgjørelse å ta, legger han til.

Han antar at hvalene sannsynligvis hadde ligget der i et døgn før de ble funnet.

Myndighetene har tatt kontakt med den lokale Maori-befolkningen på øya for å finne ut hva som skal gjøres videre.

Mystisk fenomen

Det er ikke uvanlig at slike strandinger finner sted. Myndighetene i New Zealand opplyser at de rykker ut på rundt 85 strandinger i året, men som regel er det kun ett dyr involvert.

I fjor ble rundt 400 hvaler funnet strandet i Golden Bay på South Island, i det som antas å være den tredje største massestrandingen i New Zealands historie. Den største registrerte massestrandingen fant sted i 1918, da rundt 1000 hvaler strandet seg selv på Catham-øyene.

Det er fortsatt uvisst hvorfor slike strandinger av hvaler og andre marine pattedyr finner sted. Eksperter mener det kan være en kombinasjon av flere faktorer som høy alder, sykdom eller skader.

Men årsaken til at opp mot flere hundre hvaler kan bli strandet på samme sted er det sterke båndet som dyrene har seg imellom.

Det starter ofte med at en eller to hvaler strander. Disse sender deretter ut et nødsignal som tilkaller flere medlemmer av gruppen. Disse vil deretter, i forsøket på å hjelpe, også bli strandet når vannet begynner å trekke seg tilbake.