Søndag ble det avholdt et ekstraordinært EU-toppmøte i Brussel.

Målet var å godkjenne brexit-avtalen mellom EU og Storbritannia.

Like over klokken 10.30 ble det meldt om at avtalen var godkjent.

– EU27 har godkjent tilbaketrekningavtalen og en politisk deklarasjon om fremtidens forhold mellom EU og Storbritannia, skriver EU-president Donald Tusk på Twitter.

EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker ser ingen grunn til å feire brexitavtalen med Storbritannia.

– Dette er ikke noe øyeblikk for jubel eller feiring. Dette er trist. Det er en tragedie, sa Juncker da han ankom møtet søndag.

Avtalen går nå videre til godkjenning i Parlamentet i London, der det fortsatt er høyst usikkert om den vil få flertall.

Den må også godkjennes av EU-parlamentet og EUs ministerråd før den kan tre i kraft.

(NTB / TV 2)