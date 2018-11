Tobarnsmoren Lisbet (46) var savnet i ni år. Forrige helg gjorde jeger uhyggelig funn i skogen

Ifølge den danske avisen, møtte Lisbet ved flere anledninger Madsens familie i løpet av månedene de var sammen. Selv om hans foreldre visste om drapsdommene til sønnen, sa de ingenting til Lisbet.

– Nei, vi hadde sånn sett lagt det hele bak oss. Det var jo helt tilbake i 1990 at han sist ble dømt. Vi tenkte ikke så mye over det, sa Madsens far til Ekstra Bladet i 2009.

På en ferie kort tid i forkant av forsvinningen, ble det ifølge avisen slutt mellom de to. I oktober 2009 ble Lisbet meldt savnet, og politiet pågrep Madsen for drap. Etter ønske fra familien ble hun erklært død i 2010.

Men liket fant man aldri – før nå, ni år senere.

Vil prøve å finne dødsårsak

Politiet anser nå saken som oppklart, men vil fortsatt forsøke å finne ut hvordan Lisbet døde.

– Det er en meget tragisk sak, som nå har fått et punktum. Rettsmedisinerne vil nå forsøke å finne en dødsårsak, men det kan bli veldig vanskelig, ettersom vi foreløpig kun har enkelte deler som har ligget der i mange år, sier politiinspektør René Raffo i Østjyllands Politi i en presseuttalelse.

Til tross for sakens utvikling, er det lite trolig at man får et sikkert svar på om Bjarne Østergaard Madsen drepte Lisbet Nielsen.

– Vi behandlet det som en drapssak den gang, og vår teori var at han var drapsmannen. Det var derfor vi siktet ham, for det var ikke noe i vår etterforskning som indikerte at noen andre sto bak. Men ettersom Bjarne Østergaard Madsen valgte å ta sitt eget liv i arresten, har saken aldri kommet opp for retten, sier Raffo til dansk TV 2.