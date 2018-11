Aftenposten har fått tilgang til rapporten, som ble sendt til FNs medlemsland fredag. Der heter det blant annet at Solheim regelrett oppfordret til regelbrudd og ga sine ansatte råd om at «det er bedre å be om tilgivelse for å gjøre feil enn å vente på godkjennelse av alt mulig i et dysfunksjonelt byråkrati».

Solheim skal også ha avfeid spørsmål fra reisekontoret ved FNs avdeling i Nairobi som «idiotiske».

Solheim trakk seg tirsdag som sjef for FNs miljøprogram (UNEP).

FNs internrevisjon konkluderer med at toppledelsen i UNEP oppmuntret til en kultur der regler kunne omgås uten konsekvenser, og der reglene for bruken av UNEPS midler ble brutt. I rapporten kommer det også fram nye detaljer om Solheims reisevirksomhet. Blant annet skal han ha reist til Paris to dager etter at han tiltrådte for å ha et møte i én dag, men blitt der i én måned.

Til Aftenposten sa Solheim fredag at rapporten er full av feil.

I 2012 bestemte den daværende UNEP-sjefen at det skulle skrives rapporter fra alle reiser. FNs internrevisjon har imidlertid avdekket at av 596 reiser, var bare 186 reiserapporter tilgjengelige da de startet sine undersøkelser.

(NTB)