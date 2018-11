Onsdag kom nyheten om at en amerikansk 27-åring ble drept da han skulle besøke verdens mest isolerte folkeslag; sentineleserne.

I et brev til foreldrene sine, som The New York Times har fått tak i, avslører amerikaneren to ting:

Han var villig til å dø – og han var redd.

Brevet ble skrevet like før Chau ble drept.

«Dere tror sikkert at jeg er gal. Men jeg mener det er verdt å forkynne om Jesus til denne stammen.»

Hoppet i vannet

I brevet, som er på hele 13 sider, skriver misjonæren hvordan hans siste dager på den beryktede øya utartet seg.

I forrige uke betalte han lokale fiskere for å ta ham med til øya, men de nektet å slippe han av på grunn av øyas rykte. Han bestemte seg derfor for å hoppe i vannet et stykka unna, og brukte en kajakk til å padle inn mot land.

«To bevæpnede sentinelesere kom rett mot meg og ropte. De hadde to piler hver. Da de kom nærmere, ropte jeg tilbake: Mitt navn er John, jeg elsker dere, og Jesus elsker dere», skriver han i brevet.

Ifølge NY Times prøvde amerikaneren å gi stammen mat, men de to øyboerne fortsatte rett mot ham.

«Jeg snudde og padlet så fort som jeg aldri har gjort før», står det i brevet.

– Frustrert

John innrømmer at han følte på frykt, men mest av alt var han skuffet over at stammefolket ikke aksepterte han.

Avslaget stoppet imidlertid ikke den amerikanske eventyreren og misjonæren. Han var bestemt på å få frem sitt kristne budskap til den isolerte stammen.

John Allen Chau brukte derfor de to neste dagene på å padle frem og tilbake til øya.

«Det er litt rart, men også naturlig: Jeg er redd, frustrert og usikker. Er det verdt at jeg forsøker å møte dem? Jeg vil jo ikke dø», skriver han.

Ligger fortsatt på øya

Til tross for redselen, gikk John i land på North Sentinel Island den 16. november.

«Vær så snill, ikke bli sint på dem eller Gud hvis jeg blir drept. Jeg elsker dere alle», skriver John like før han gikk i land på øya en siste gang.

Da fiskerne kjørte forbi North Sentinel Island dagen etter, så de at stammefolket dro liket av amerikaneren bortover stranden med et tau. Ingen vet nøyaktig hvordan han ble drept. Men lokalt politi sier at han mest sannsynlig ble drept med pil og buer.

Den avdøde kroppen til amerikaneren befinner seg fortsatt på øya. På grunn av frykten for å bli drept, tør ikke politiet å gå i land på øya.