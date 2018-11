Bombeskadde Wafaa (10) får endelig operasjoner

Foreldre og barn haster inn og ut av barnesykehuset Bambino Gesu i Roma. Rett utenfor er det kiosker som selger snop, blomster og gassballonger.

Her på sykehuset er det mange barn som får behandling over lengre tid. Plutselig står en av dem foran TV 2 med et stort smil.

Jenta er 10 år gamle Wafaa Kiari. Sist TV 2 møtte henne var i Damaskus, i Syria, for ti måneder siden.

– Skal jeg følge dere opp! Skal vi ta heisen eller trappen, sier Wafaa ivrig.

Wafaa går opp på avdelingen der hun har gått gjennom en rekke operasjoner.

– Her er avdelingen jeg pleier å være på! Og der er inne er sengene. Skal jeg vise dere dem, sier hun.

Omfattende inngrep

I gangene på kirurgisk avdeling, hilser hun på mange. Enkelte stopper opp og prater med henne. Sammen med moren, har tiåringen vært her nesten hver dag siden februar, og kommuniserer allerede godt på italiensk.

– Jeg vil lære norsk også, sier hun.

Wafaa har gått gjennom omfattende kirurgiske inngrep, og i minst ett år til skal hun få behandling ved sykehuset.

Bombeeksplosjon

Mye har skjedd siden TV 2 møtte Wafaa for første gang. Det var i Aleppo for snart to år siden. Vi viser henne bilder fra da møtet i flyktningeleiren Jibrin.

– Hvilke bilder er dette? Da hadde jeg ikke øyenbryn eller noe annet, sier Wafaa.

Wafaa husker det knapt. Hun hadde så store smerter på grunn av de omfattende brannskadene hun fikk, da en bombe eksploderte like ved hjemmet til familien i Aleppo.

– Det brenner i øynene mine, fortalte hun oss.

Wafaa og moren ventet i den lange køen utenfor et russisk feltsykehus. Men skadene hennes var så omfattende, at det var ingen i Syria som kunne hjelpe henne der.

FØR BOMBEN: Slik så Wafaa ut før bomben traff hjemmet deres i Aleppo i Syria. Foto: Aage Aune/TV 2 ALEPPO: Slik så Wafaa ut da TV 2 møtte henne for første gang, i en flyktningleir i Aleppo. Selv husker hun knapt møtet, fordi hun hadde så store smerter. Foto: Aage Aune/TV 2

Reiste til Roma

Dagen etterpå møtte TV 2 lederen for verdens helseorganisasjon i Syria, Elizabeth Hoff, på veien mellom Aleppo og Damaskus.

– Henne må vi hjelpe, sa hun.

Ett år senere sørget Hoff for at Wafaa kunne reise til sykehuset Bambino Gesu i Roma. Ansatte i ledelsen ved sykehuset, som drives av Vatikanet, var tilstede da Hoff fortalte Wafaas historie. De besluttet at de ville invitere henne til å komme til Roma.

Nå finaniserer Vatikanet de omfattende operasjonene Wafaa må gjennomgå.

– Det er bedre nå. Ansiktet mitt har forandret seg. Jeg har fått øyenbryn, jeg kan se bedre. De skal også operere munnen min. Jeg føler jeg skal bli som jeg var før, om Gud vil, forteller Wafaa.