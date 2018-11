Gunner (19) tok et fatalt valg – nå advarer tanten alle andre med hjerteskjærende innlegg

Den 3. november ble to de to bestekompisene Gunner Nishnick og Jake Morales funnet døde i førstnevntes hjem i Arizona, USA.

Politiet har startet omfattende etterforskning, og denne pågår fortsatt, skriver WBS-TV Atlanta.

800.000 delinger

Nå har et Facebook-innlegg av tanten til Gunner fått verdensomspennende oppmerksomhet. I en hjerteskjærende tekst forteller hun hva familien mener har skjedd, og advarer alle andre slik at marerittet ikke skal ramme noen andre.

Innlegget er i skrivende stund blitt delt ufattelige 800.000 ganger, og støtten strømmer inn i kommentarfeltet.

– Dødsfallet var fullstendig uventet og sjokkerende og jeg vet ikke om noen kan være forberedt på så mye smerte, skriver Brandi Nishnick på vegne av familien.

Et skjebnesvangert valg

Hun skriver videre at Gunner var ute med venner kvelden i forveien. Da de kom hjem igjen satt han og kompisen sent oppe og spiste pizza og spilte videospill.

Da tok de to guttene et valg som skulle bli skjebnesvangert:

De tok hver sin pille som de ikke kunne være sikre på hva inneholdt.

– Gunner har ingen historikk med stoffmisbruk og har aldri vært et «problembarn». Han var en topp idrettsmann, en fantastisk sønn og bror og han var høyt elsket i lokalmiljøet.

De to guttene spilte amerikansk fotball sammen på High School-laget, og gjorde sine saker bra, skriver AZ Central.

– Vi vet ikke hvorfor han valgte å ta en pille den kvelden. Det eneste vi kan anta er at det skyldtes nysgjerrighet på rus. Vennen hans tok også pillen, skriver tanten.

Neste morgen ble de funnet døde av Gunners mor.

– Forgiftet av pille

Tanten skriver at guttene tok en pille som de trodde var et opiumsholdig smertestillende middel, som brukes til å døyve akutt smerte.

Hun hevder imidlertid at det er en stor sjanse for at pillene inneholdt store mengder stoffet fentanyl, et ekstremt sterktvirkende syntetisk opioid, som blant annet har blitt koblet til dødsfallene til Michael Jackson, Prince og Mac Miller, skriver australske News.

Les også: Familien til Prince saksøker lege

– Vi venter fortsatt på de endelige rapportene, men det er en god sjanse for at pillen de tok inneholdt 50 prosent fentanyl. Det er nok til å ta livet av 10 voksne. Gunner hadde aldri en sjanse.

Hun spekulerer i at pillen kan ha blitt laget «i noens garasje» av mennesker som ønsker å tjene penger på bekostning av andres liv.