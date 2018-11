I et nytt intervju med britiske The Guardian oppfordrer Hillary Clinton Europa om å bli tøffere i møte med de populistiske kreftene som skapte Trump og brexit.

For å redde sentrumspolitikken mener den tidligere presidentkandidaten og utenriksministeren at europeiske land må bli mer restriktive og strenge i innvandringspolitikken for å tøyle høyrepopulismen.

Vil at Europa skal bli strengere

– Jeg tror Europa må få kontroll på migrasjonssaken, for det er det som satte fyr på bålet, sier den tidligere utenriksministeren til avisen.

Hun sier selv om hun har stor respekt for den tyske forbundskansleren Angela Merkels liberale fremgangsmåte i møte med innvandring og flyktninger, har Europa nå gjort nok.

– Europa må sende en veldig klar beskjed – «Vi kommer ikke til å fortsette å gi ly og støtte».

Land som Tyskland, Italia og Hellas har tatt i mot store mengder flyktninger de siste årene.

Mener brexit handlet om innvandring

Som demokratenes kandidat tapte Clinton mot Donald Trump under presidentvalget i 2016, og har anklaget USAs president for å spille hardt på innvandring- og identitetsspørsmål, både før og etter han ble president.

– Bruken av flyktninger som et politisk verktøy og symbol på at stater har mislykkes, angrep på folks bakgrunn og identitet, og det nasjonale samholdet har klart blitt utnyttet av den nåværende administrasjonen sier Clinton.

Hun beskriver også brexit som en av de største nasjonale økonomiske selvskadingene i historien.

Hun mener brexit også har rot i spørsmål om innvandring.

Folk er bekymret

Clinton er en av flere som nå er blitt intervjuet av The Guardian om hvordan det politiske sentrum og venstresiden skal overleve presset de opplever i dag. De tidligere statsministerne i Italia og Storbritannia, Matteo Renzi og Tony Blair er også intervjuet.

Også de mener innvandringspolitikken har skapt store problemer for sentrum.

– Vi må håndtere de legitime bekymringene som eksisterer og svare på dem. Det er derfor du ikke kan stille til valg i Europa i dag om du ikke har en sterk posisjon på innvandringsfeltet, for folk er bekymret. Hvis du ikke svarer på de spørsmålene gir du et stort spillerom til populistene, sier Blair.