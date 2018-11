Sergei Skripal og datteren Julia ble funnet bevisstløse på en benk i Salisbury i England den 4. mars i år.

Kort tid etter konkluderte britisk etterretning med at den tidligere russiske spionen og datteren var utsatt for et giftangrep med nervegiften novitsjok. De anklaget russland for å stå bak et attentatangrep.

Den kvelden ble Nick Bailey og en kollega sendt til huset til Skripal der novitsjok var sprayet på dørhåndtaket. De skulle undersøke om noen flere var rammet av giftangrepet.

Noen timer senere begynte han å føle seg dårlig. Det viste seg at han, på tross av at han hadde på seg beskyttelseshandsker.

– Jeg hadde pupiller som nålestikk, og svettet. Jeg trodde jeg bare var sliten og stresset, sier Bailey til BBC.

Ved et uhell hadde Bailey fått med seg små doser novitsjok hjem i sitt eget hjem. Han og hans familie har ikke kunnet dra tilbake siden.

– Det var grusomt. Jeg var forvirret og visste ikke hva som foregikk. Det var veldig, veldig skremmende, forteller han.

En parfymeflaske med novitsjok ble funnet i en søppelkasse i nærheten av hjemmet til Skripal. ​Etterforskere har sagt at den inneholdt en stor nok dose med nervegiften til å drepe tusenvis av mennesker.

Bailey ble lagt inn på Salisbury District Hospital der legene forsøkte å finne den riktige behandlingen mot forgiftningen. Familien hans måtte forlate hjemmet, og mistet alle eiendelene sine.

– Vi mistet alt barna våre eide. Vi mistet bilene, vi mistet alt.

– Sjokkerende

Julia Skripal lå i koma i 20 dager etter at hun ble utsatt for nervegiften. I mai beskrev hun i et brev hvordan det var å våkne fra koma, og få beskjeden om at både hun og faren var utsatt for et attentatforsøk.

– Jeg våknet til nyheten om at vi begge hadde blitt forgiftet, sa hun til Reuters' journalist, som måtte møte henne på et hemmelig sted i London, der hun lever under beskyttelse av britiske myndigheter.

– Jeg sliter fremdeles med å begripe at vi begge ble angrepet, og tanken på at det ble brukt nervegass mot oss er bare sjokkerende, skriver hun i det åpen brevet.

Hun skriver videre at hun er veldig glad for at både hun og faren var så heldige at de overlevde attentatforsøket, men at det er vanskelig å tilpasse seg det nye livet.

– Livet mitt er snudd opp ned. Det er vanskelig å godta de store fysiske og emosjonelle forandringene, skriver hun.

Russland nekter

Etter hendelsen i Salisbury var den britiske regjeringen og britisk etterretning var klare på at de mente Russland sto bak et attentatforsøk, og fikk støtte av EU-landene. Russland på sin side har hele tiden benektet anklagene.