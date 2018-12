Spørsmålet som får Liverpools stjerneskudd til å rødme

I en trang gang på treningsfeltet til Liverpool står fire journalister og venter på Trent Alexander-Arnold. Liverpools stortalent på høyrebacken. Som vanlig er det iskaldt inne på Melwood, britene virker å være immun mot kulde. Og som vanlig kommer Liverpool-spillerne i slippers.

Alexander-Arnold tusler litt beskjedent etter Liverpools pressesjef som følger han til intervjurommet, men først stopper 20-åringen opp og håndhilser på samtlige. «Hi, how are you?» lyder det på den karakteristiske Liverpool-dialekten.

Liverpools fremtidige kaptein?

Alexander-Arnold har et stort hjerte, men også store drømmer. I intervjuet fremstår den litt beskjedne scouseren som voksen og fornuftig i svarene sine.

Men når vi spør han om et fremtidsrettet spørsmål, klarer ikke 20-åringen å skjule en barnlig stolthet. Av mange blir Alexander-Arnold sett på som et fremtidig kapteinsemne for Liverpool. En lokal ledestjerne.

Unggutten responderer umiddelbart med et stort smil, og rødmer litt før han henter seg inn igjen og svarer slik han er trent opp av medieavdelingen til klubben. Dog fremdeles like ydmyk.

– Det er veldig kjekt at folk ser lederegenskaper i meg. Det er noe jeg alltid har hatt lyst til, å være kaptein for Liverpool. Det hadde vært en stor drøm.

Han vet meget godt hvor viktig lokaloppgjøret mot Everton er.

– Byen deler seg nesten i to i en uke. Jeg har venner som heier på Everton, som nok sitter på gjerdet den dagen, så jeg vil gjerne vinne den kampen.

– Ingenting kan måle seg med det

Han er født og oppvokst kun to minutter fra Anfield. Liverpool har vært klubben i hans hjerte siden han var liten gutt. En vaskeekte scouser som lykkes i den røde drakten, det er stort både for fansen og spilleren selv.

Siden debuten i oktober 2016 har Alexander-Arnold blant annet spilt Champions League-finale og VM med England. Han er en av fem kandidater til Golden Boy, prisen for verdens mest lovende fotballtalent. I tillegg scoret han nylig sitt første mål for Three Lions i kampen mot USA.

Alle store øyeblikk i en ung fotballspillers karriere, likevel er det ingen av dem som kan måle seg med Alexander-Arnolds litt overraskende høydepunkt.

– Det er debuten min for Liverpool. Det er det største til nå. Selv om det bare hadde blitt med den ene kampen, er det å med stolthet kunne si at man har spilt for Liverpool, alltid vært en drøm.