Slik feirer Norges topp-politikere jul

– Jeg er ganske tett på. Jeg har tre gutter selv, og nå er det en fjerde liten mann, så jeg føler at det er ganske kjent terreng, sier han.

På julaften kommer også Støres to andre sønner hjem. Familien har flere tradisjoner 24. desember.

– Det er en ganske rolig morgen først med noen få gaver, samt kakao og julekaker i pysj. Vi går i kirken og på graven, før det blir middag, sier han.

Heller ikke julemiddagen, ribbe, er overlatt til tilfeldighetene. Under valgkamp på Ytterøya i Trøndelag, kom Støre i kontakt med en gårdeier som nå har blitt familiens faste ribbeprodusent.

– Det er altså griser som går ute og har det veldig bra. Og med akkurat nok fett til at det blir godt, sier Støre.

– Hva er den beste julegaven du har fått?

– Jeg er der i livet at det å få feire julen i fred med familien, er en gave. Egentlig tenker jeg at etter hvert som årene går, så blir det i mindre grad en selvfølge. Gavedelen blir litt mindre viktig, sier han.

ISBAD: 1. juledag i 2016 feirer Støre med et isbad. Foto: Privat BESTEFAR: Støre med barnebarnet på aketur i vinter. Foto: Privat

Siv Jensen

Finansminister og leder for Fremskrittspartiet Siv Jensen skal feire julen sammen med familien i år.

– Jeg gleder meg ekstra mye til å være sammen med nevøen min på 5 år. Som finansminister er det alltid ekstra travelt på slutten av året når vi skal få vedtatt et nytt statsbudsjett. Da er det alltid godt å kunne bruke juletiden til å slappe av med dem man er glad i og lade batteriene for å gå løs på et nytt år, sier hun.

– I tillegg håper jeg det blir tid til en tur til fjells med ski på beina, det gjør godt for både kropp og hode.

For finansministeren står tradisjonelle juletradisjoner for tur, med ribbe på menyen.

– Det er høytid når julekvelden senker seg, juletreet er pyntet og lukten av julemat fyller huset. Også må vi alltid se Disney-tegnefilmer i julen, sier hun.

– Hva er den beste julegaven du har fått?

– Jeg er ikke så opptatt av gaver lenger. Det viktigste for meg er å ha tid med de jeg er glad i.

PÅ SKITUR: Siv Jensen håper hun kommer seg ut i sporet denne julen også. Bildet er tatt jula 2017. Foto: Privat

Trygve Slagsvold Vedum

Leder av Senterpartiet (Sp), Trygve Slagsvold Vedum, reiser også hjem til jul, til Ilseng i Stange kommune i Hedmark.

– Vi feirer nok på ganske tradisjonelt vis, hjemme på gården på Ilseng med storfamilien, sier Vedum.

Sp-toppen tok over familiegården i 2005, og har to døtre med kona Cathrine Wergeland Vedum. Stortingsjobben kombinerer han med å holde gården i drift.

– Juletiden er full av tradisjoner for min del. Risgrøt med mandel på lille julaften, sylte og julelefse til frokost på julaften og ribbe som julemiddag. Vi samles alltid rundt en åpen peis på morgenen på julaften hvor vi spiser pepperkaker og drikker kakao. Vi går også i kirken, sier Vedum.

– På kvelden er det pakker, etter at vi har gått rundt juletreet. Juletreet drar vi forresten alltid ut i skogen sammen og henter selv. I romjulstiden drar vi alltid for å gå på skøyter, sier han.

– Hva er den beste julegaven du har fått?

– Uten tvil en radiostyrt grå Audi Quattro som jeg fikk da jeg var åtte år.

PÅ JULETREHOGST: Trygve Slagsvold Vedum og barna på juletrehogst i skogen. Det er tradisjon for Sp-lederen. Foto: Privat

Trine Skei Grande

Venstre-leder Trine Skei Grande er fra Overhalla nord i Trøndelag. Til jul reiser hun hjem for å besøke moren sin, Oddveig, og feire høytiden der.

Av julemat er det ribbe, surkål, mandelpotet og rakfisk som gjelder for kulturministeren.

– Filmtradisjonene består av Love Actually og Snekker Andersen og julenissen, avslører hun.

– Hva er den beste julegaven du har fått?

– Da må jeg tilbake til barndommen. Da var det en jul mamma hadde laget mange dukkeklær og pakket dem inn i pakker hver for seg, sier Grande.

HJEM TIL JUL: Trine Skei Grande skal hjem til Overhalla for å feire julen med sin mor. Foto: Mona Melanie Lindseth

Bård Hoksrud

Mat- og landbruksminister Bård Hoksrud (Frp) reiser hjem til Bamle i Telemark for å ha juleferie.

– Det skal bli godt å feire jul hjemme med familien. Da blir det med kona og ungene, samt svigerforeldre, sier Hoksrud.

For at statsråden skal komme i ordentlig julestemning, er det flere tradisjoner som må følges.

– Det må være norsk juletre som pyntes lille julaften, også ser jeg alltid «Grevinnen og hovmesteren». Den har jeg sett minst 30 ganger, men den er jo ganske morsom, sier Hoksrud og ler.

– Og ellers er jeg glad i å få med meg mange julefilmer som går på tv. «Flåklypa» er en favoritt, og jeg synes det er gøy at en så gammel film har så høy kvalitet. Også er det flotte «Tre nøtter til Askepott» da, fortsetter han.

Det siste året har Hoksrud gått gjennom en kostholdsendring og gått ned flere titalls kilo på Fedon Lindbergs lavkarbodiett.

– Blir det julemat til tross for diett?

– Joda, det blir ordentlig julemiddag og kos i jula. Så blir det kanskje at man tenker litt mer over mengder og slikt. Men fordelen med ribbemat er at det går veldig bra med tanke på lavkarbo! sier han.​

RIBBEGLAD: Bård Hoksrud deltok i TV 2 Hjelper deg sin test av ribbe før jul. Til tross for slankekuren, blir det julemat på menyen. Foto: Privat

Audun Lysbakken

Leder av Sosialistisk Venstreparti (SV), Audun Lysbakken, får en spesiell jul i år. For første gang skal han selv arrangere jul hjemme på Holmlia i Oslo, hvor han bor med familien.

– Min mor kommer på besøk for å feire jul hos oss for første gang, vanligvis har vi pleid å feire hos henne i Bergen eller hos svigerforeldrene mine. Det blir stas å lage jul hjemme. Jeg skal lage julematen, så jeg kjenner også på en viss prestasjonsangst, forteller han.

Hos vestlendingen er det pinnekjøtt som gjelder på julemenyen.

– Jeg trenger dessuten å se Sølvguttene synge julen inn, og å se Love Actually i god tid før julaften. Jeg ble stresset da ingen tv-kanaler skulle sende den i år, men har nå funnet ut at den ligger på Netflix og at julen derfor er reddet, sier SV-lederen.

– Hva er den beste julegaven du har fått?

– Jeg husker aller best en gul heisekran jeg fikk da jeg var en 5-6 år. Jeg fikk den av min tante, og pakken var veldig stor. Jeg gledet meg så mye til pakken at jeg snek meg til å lage et hull i papiret for å snike meg til en forhåndstitt. Av en eller annen grunn gjorde den heisekranen dypt inntrykk på meg, jeg husker den godt ennå, sier han.

BARNDOMSJUL: Her er Audun Lysbakken jula 1983. Julegaven han fikk i denne alderen husker han fortsatt. Foto: Privat

Knut Arild Hareide

KrF-leder Knut Arild Hareide har hatt en travel høst med politisk veivalg for partiet. Julen skal han tilbringe med kona Lisa Maria og deres to barn.

– Lisa Maria, barna og jeg drar til Flekkefjord for å feire julen sammen med mine svigerforeldre og nær familie. Deretter blir det en til i romjula til Bømlo for å være sammen med min familie, sier han.

Hareides viktigste juletradisjon er nettopp å tilbringe tid med familien.

– Men vi har også faste programposter som at vi leser juleevangeliet, pakker opp julegaver, pinnekjøtt er på menyen og kirkebesøk enten juleaften eller 1. juledag, forteller han.

– Hva er den beste julegaven du har fått?

– Julen for tre år siden fikk jeg i gave en invitasjon fra min kone til meg og barna om å bli med på en Florida-reise. Det ble en fantastisk tur sammen, og mine foreldre tok også turen over for å være sammen med oss, sier han.

PÅ AKETUR: Hareide setter familietid høyt i jula. Her på aketur med barna i fjor. Foto: Privat

Linda Hofstad Helleland

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) har fullt program denne julen.

– Julefeiringen i år gir det beste fra alle verdener, med besøk fra svigerfamilie fra Hallingdal i første del av julen, så på fjellet på ski sammen med venner, og avslutning av romjulen med familien i Trøndelag, forteller hun.

Lille julaften markerer Helleland og familien med rakfiskmiddag. Også mattradisjoner for resten av julen står sterkt.

– Det må være mandel i grøten på juledagen, ribbe på julaften og røykjekjøtt, altså røykt pinnekjøtt, fra Hardanger første juledag. Julemusikk, julerøkelse og masse levende lys må også til for at julefreden kan senke seg. At det er rent i hver krik og krok, skuffer og skap er ikke det viktigste, sier statsråden.

– Også blir det ingen jul uten Love Actually, legger hun til.

– Hva er den beste julegaven du har fått?

– I fjor fikk jeg nye langrennski som jeg jeg hadde ønsket meg. Også blir jeg alltid veldig glad for dorullnisser​​, sier Hofstad Helleland.