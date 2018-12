Maria (21) har ekstreme smerter hele dagen: – Det føles som om noen skjærer meg med kniver i øynene

Og 21-åringen får aldri pause. Hun har vondt og får flere anfall hver eneste dag. De verste periodene kan vare en måned i strekk. Da må hun ligge for seg selv på et rom uten å snakke, se på TV eller bruke mobiltelefonen.

– Jeg må bare ligge helt stille. Bare det å tenke gjør vondt, forteller hun.

Finner ikke behandling

Så langt har 21-åringen ikke funnet noen behandling som virker mot smertene.

– Jeg har vært uheldig og har ikke funnet noen medisin som virker med tanke på disse anfallene. Jeg ligger bare der og venter på at det går over, sier hun.

Maria har prøvd mange forskjellige medisiner og behandlinger. Fysioterapeut, kiropraktor, akupunktur og andre behandlinger har ikke hatt noe for seg. Innleggelser på nevrologiske avdelinger og klinikker har heller ikke hatt effekt. Botoxinjeksjoner har ikke hjulpet. Det har heller ikke kortisonsprøytene gjort.

– Man føler seg så udugelig, forklarer hun og legger til:​

– Jeg har masse energi i kroppen, men føler at jeg er syk fra halsen og opp. Kroppen ligger her og trenger å røre på seg, så jeg får helt klaustrofobi i min egen kropp, jeg føler meg veldig fanget.​

Elisabeth Bryn, enhetsleder i Legemiddelverket Foto: Legemiddelverket

Ny medisin

I oktober i år kom en ny medisin mot migrene, Aimovig, for salg i Norge. Den har vist gode resultater mot migrene.

Enhetsleder i Legemiddelverket, Elisabeth Bryn, sier til TV 2 at Aimovig er en medisin som skal forebygge.

– Og den er til en avgrenset pasientgruppe som har mer enn fire migrenedager i måneden, sier hun.

I dag er Legemiddelverket i gang med å verdivurdere medisinen. Det vil si å vurdere om Aimovig bør komme på blå resept på grunnlag av kriteriene nytte, kostnad og alvorlighet. Dette gjøres ved å gjennomgå en dokumentasjonspakke levert av produsenten.

– Ettersom vi vet at det er stort trykk og forhåpninger knyttet til denne medisinen håpet vi at vi skulle få dokumentasjonspakken til sommerferien, men vi fikk den først i høst, sier Bryn.

Først etter at denne prosessen er over vil Aimovig kunne komme på blå resept. Og dersom den vil koste mer enn 100 millioner i året, må departementet for videre prioritering i statsbudsjettet.

Når dette blir klart er foreløpig ikke sikkert, men Elisabeth Bryn forteller at Legemiddelverket håper å være ferdig med verdivurderingen før påske.

– Fortapt

Ifølge Statens Legemiddelverk er maksimal utsalgspris for Aimovig 5465 kroner for én dose. Noen pasienter klarer seg med en slik dose per måned, ifølge Hodepine Norge, mens andre trenger dobbel dose. Det har ikke Maria Winther råd til å betale, fordi hun ikke klarer å jobbe og heller ikke har fått uføretrygd fra NAV.

Maria Winther beskriver seg selv som en sosial og glad jente, her med kjærestens hund, Bo. Foto: Privat

– Jeg føler meg veldig fortapt, sier hun og legger til:

– Jeg føler at folk ikke forstår hvor vondt det er, hvor desperat man blir med slike smerter og hvor sårt man trenger noe som virker, om det så bare lindrer litt. Om jeg bare hadde kommet litt ned på smerteskalaen hadde det betydd utrolig mye for meg, men uansett hvor lyst jeg har til å prøve medisinen har jeg ikke råd. Det er utrolig frustrerende.

Hun legger til at hun til tross for smerter er heldig som har en familie rundt seg som gjør alt for at hun skal bli frisk, og at sykdommen også tærer på dem.

Det som en gang var en sosial og aktiv jente, har nå blitt en helt annen person, forklarer 21-åringen.

– Før var jeg veldig glad. Jeg var et positivt menneske som elsket livet og satte pris på å ha folk rundt meg. Jeg var aktiv, gikk på fotball, danset og var med venner nesten hver dag.

Men nå har sykdommen forandret henne fullstendig.

– Nå er jeg bare et veldig dystert menneske. Jeg ser negativt på livet, er asosial og orker ikke møte mennesker. Jeg orker ikke å snakke eller å bruke energi. Jeg blir deprimert av det og får dårlig selvbilde siden jeg er en helt annen person enn den jeg ønsker å være, sier hun og legger til:

– Hadde jeg en dag blitt frisk ville jeg gjort så mye, for jeg føler at jeg har kastet bort så mange år av livet mitt.