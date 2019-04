SUV-er var tradisjonelt enkle, men robuste og tøffe biler. Litt slik som nyttekjøretøy. Man har det man trenger, og ikke noe særlig mer.

De siste årene har dette dreid ganske markant. Flere og flere SUV-er snobber oppover og mange av oss kjøper disse høyreiste bilene med firehjulsdrift, mye utstyr og med romslig plass.

Biltypen har langt på vei tatt over etter den tradisjonelle stasjonsvogna. Dette med god framkommelighet, mye utstyr, og høy komfort og ofte en kraftig motor henger trolig sammen med den økte interessen.

Ett av bilmerkene som var veldig tidlig ute med en litt sossete SUV var Lexus. Allerede for 20 år siden lanserte de første generasjon av sin nå smått legendariske RX.

Lexus er jo ellers kjent for å lage biler med en helt unik driftssikkerhet. De er også merket som år etter år topper kundetilfredshet-undersøkelser.

Nå skal vi ta en liten titt på alle generasjonene til nå. Her kan du få biler i svært mange prisklasser:

Den første RX-serien kom aldri til Norge på regulær import.

Første generasjon. 1998 - 2003:

Akkurat første generasjon av RX er en ganske sjelden fugl i Norge. Den ble aldri tatt inn på regulær import, men noen har da kommet til lands både som flyttegods og bruktimport, så biler finnes, men ikke akkurat i hopetall.

Designeren Makoto Oshima slo vel ikke akkurat på stortromma. Det er på mange måter det som er under skallet som gir denne bilen kvaliteter. Det skal også sies i Oshimas forsvar at bilen langt på vet er en kopi og i stor grad bygger på Toyota Harrier, en modell som aldri kom til Norge eller Europa.

RX-en var også først og fremst beregnet på det store og svært viktige amerikanske markedet.

Med firehjulsdrift var framkommeligheten god.

Selv om bilen skuffet litt på det utvendige, var godbitene mange under det anonyme ytre. Mykt skinn, flotte materialer, god finish og skyhøy byggekvalitet preger interiøret, sammen med et raust utstyrsnivå.

Motoren var en 3-liter V6 bensin på 201 hestekrefter, 4-trinns automatgirkasse var standard og firehjulsdrift var å finne på de fleste bilene, men den kunne også leveres med forhjulsdrift.

Som nevnt finnes det kun et fåtall biler i Norge. Prisene starter ofte på rundt 50.000 kroner og første generasjon Lexus RX gir med det en billig inngangsbillett til snobbe-SUV-segmentet, samtidig som man får en uvanlig bil.

Slik ser andre generasjon RX ut, den kom også til Norge i 2003 og siden har den vært her.

Andre generasjon. 2003 - 2007:

Først da andre generasjon av RX ble lansert i 2003, kom Lexus-SUV-en til Norge. Ikke uten en viss suksess. Timingen var god og andre Luksus-SUVer hadde begynt å gjøre seg gjeldende, slik som både BMW X5 og X3, Volvo XC90 var en stor suksess, Mercedes ML var her og Porsche Cayenne kom omtrent på denne tiden. Trenden var klar. Snobbete SUVer var definitivt på vei opp og fram.

Lexus RX var fortsatt en anonym bil, men betydelig friskere i designet enn forgjengeren. Det skulle ikke så mye til. Fortsatt kanskje mer særpreget, enn direkte vakker. Den var tro mot det opprinnelige konseptet. Skyhøy kvalitet overalt, unik driftssikkerhet. Mye utstyr som standard, ting mange av konkurrentene tok seg grovt betalt for.

Interiøret var særpreget men holdt høy klasse.

Under panseret var det fortsatt V6 og bensin som gjaldt. enten i form av en 3-liter på 204 hestkrefter for RX300, eller en RX350 på 3,5-liter og 276 hestekrefter. Noe som neppe var gunstig for det norske salget. Dette var på den tiden da dieselmaskin var det eneste saliggjørende.

Men en del norske kunder falt allikevel for fristelsen og kjøpte seg en RX.

Dette var også modellen som introduserte det vi nordmenn veldig ofte forbinder med Lexus – nemlig en hybrid drivlinje. Dette ble først lansert i USA i 2005 og i Europa i 2006. RX400h heter bilen da. Også denne har en V6-motor. Denne gang på 3,3-liter som sammen med batteripakke og elmotor byr på 211 hestekrefter.

Utvalget på bruktmarkedet er, naturlig nok, betydelig bedre på denne generasjonen enn på den forrige. Prisene her starter på under 100.000 kroner for de eldste årsmodellene, som da ofte har passet 200.000 kilometer på telleverket.

Det er såpass mye at da bør selv en Lexus sjekkes litt nøye før kjøp.

På tredje generasjon RX hadde interiøret også blitt helt nytt.

Tredje generasjon. 2008 - 2015:

I april 2009 var det klart for tredje generasjon av Lexus RX som nå for alvor hadde begynt å få fotfeste og den anerkjennelsen den fortjente blant de andre etablerte og litt snobbete merkene. Det gjelder forresten ikke bare RX-en, men også de andre modellene fra den japanske produsenten.

Dette er det Lexus RX-salget i Norge far år til år. Kilde: OFV

Gjentatte topp-plasseringer i ulike kvalitets- og kundetilfredshet-undersøkelser går ikke upåaktet hen.

Den tredje RX-en har også fått et utseende som er lettere å like, eller er det bare vi som begynner å venne oss til den? Den har uansett vokst seg både lengre og bredere, men også lavere og 100 kilo tyngre.

En nyhet er at RX nå også kan leveres i en F-Sport utgave. Drivlinjen er den samme som i de øvrige, men utstyrsnivået er mer sporty.

Med hybride drivlinjer løsnet salget.

Fortsatt er utstyrsnivået raust og materialkvalitet og finish helt i toppklasse. Nå har også den hybride drivlinjen blitt forandret og bensinforbruket, som tidligere var i overkant høyt, blitt redusert betraktelig, samtidig som det er lite å si på ytelsene. 0-100 km/t går unna på bare 7,8 sekunder.

Den samlede effekten på RX 450h er på 299 hestekrefter og drivlinjen består av en 3,5-liter V6 bensinmotor og to elmotorer. Forbruket er oppgitt til 0,63 liter per mil.

I 2012 får bilene en mindre faclift.

Prisene på tredje generasjon starter på rundt 250.000 kroner og oppover.

Dette er den nyeste Lexus RX som har en startpris på drøye 700.000 kroner.

Fjerde generasjon. 2016 -

Fjerde generasjon av Lexus-SUVen får et mye mer utagerende utseende enn de foregående generasjonene og er mer lik de øvrige modellene i designspråket. Vi kjenner igjen de smale frontlyktene og den digre grillen, samtidig som den også får det "flytende" taket som de siste par årene har seilet opp som et kult (og omdiskutert), designelement hos mange produsenter.

Her hjemme er det fortsatt hybrid som gjelder på de aller, aller fleste Lexus-modellene selv om ett hederlig unntak finnes i Lexus RC. Men i det store utlandet kan man få den med 2-liters bensinturbo, og V6 uten hybrid.