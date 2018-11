– Bare halvparten av pasienter vil få medisinen de trenger

I dag har rundt 250.000 personer i Norge diabetes, og ifølge Diabetesforbundet er det også et stort antall mennesker som har diabetes type 2 uten at de vet det.​

Antall diabetesrammede øker stadig. I en ny studie forutses det at antall voksne personer med diabetes type 2 vil øke fra 406 millioner i 2018 til 511 millioner i 2030.

Men den samme utviklingen ser man ikke når det gjelder produksjon av insulin, selv om alle som har diabetes type 1 og en del av de som har diabetes type 2, trenger medisinen.

Det innebærer at vi går mot en ekstrem insulinmangel, dersom man ikke endrer dagens praksis.​

Det har forskere funnet ut i en ny studie, som er publisert i det prestisjetunge tidsskriftet The Lancet, kommet frem til.

Forskerne har sett på hvordan diabetes vil utvikle seg de neste tolv årene, spesielt hvordan antall pasienter vil øke, for å forutse mengden insulin man vil trenge, og om alle som har behov for medisinen vil få tilgang til den.

Halvparten uten insulin

Innen 2030 forventer man at 79 millioner voksne med diabetes type 2 vil ha behov for insulin. Det innebærer en økning på 20 prosent som vil ha behov for insulin over hele verden.

Men dersom man fortsetter med de samme nivåene av insulinproduksjon som man har i dag, vil bare halvparten av de som trenger det, 38 millioner, kunne få insulinet de trenger.

Det innebærer at om lag 40 millioner mennesker ikke vil få behandlingen de trenger.

– Disse estimatene viser at de nåværende nivåene av tilgang til insulin er ytterst utilstrekkelig sammenliknet med det anslåtte behovet, spesielt i Afrika og Asia, og større innsats burde legges ned i å overvinne denne truende helseutfordringen, sier doktor Sanjay Basu, assisterende professor i medisin på Stanford Universitetet i USA, som ledet forskningen, i CNN .​

Ifølge studien er insulinbehandling kostbart og Afrika, Asia og Oseania bli hardest rammet av en insulinmangel.

Turid G. Spilling, kommunikasjonssjef i Diabetesforbundet. Foto: Diabetesforbundet

– Med mindre myndighetene setter i gang initiativer for å gjøre insulin mer tilgjengelig og rimeligere, så vil bruken av det alltid være langt fra optimal, sier Sanjay Basu.

Bekymringsverdig

Kommunikasjonssjef i Diabetesforbundet, Turid G. Spilling, sier til TV 2 at det er bekymringsverdige opplysninger de amerikanske forskerne kommer med.

– Vi vet jo at vi lever lenger og at det dermed også her til lands blir flere som lever lenger med diabetes type 2. Etter 10 - 20 år med sykdommen vil mange med type 2 måtte starte med insulin. Alle med diabetes type 1 derimot, trenger tilførsel av insulin fra første dag, sier hun.